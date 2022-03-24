Передача ЗРС С-400 Украине означала бы потерю Турцией суверенитета

ЦАМТО, 23 марта. Передача Турцией комплексов ПВО С-400 Украине невозможна, поскольку это означало бы отказ Анкары от суверенитета и крайне выгодного военно-технического и экономического сотрудничества с Россией.

Такой политик как турецкий президент Тайип Эрдоган на это никогда не пойдет, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее агентство "Рейтер" со ссылкой на свои источники сообщило, что США предлагают Турции передать системы ПВО С-400, приобретенные Анкарой в России, украинским войскам. Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитные ракетные комплексы российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать для противодействия российской авиации и ракетам.

"Покупка Турцией С-400 стала одним из важнейших аспектов укрепления национальной обороны этой страны в части закрытия воздушного пространства. И это вопрос не только военного, но и национального престижа, поэтому сделка, которую предлагают США для Турции, была бы равнозначна отказу от национального суверенитета, чего просто невозможно представить", – сказал И.Коротченко.

Директор ЦАМТО выразил мнение, что сдерживающим фактором для такой поставки является еще и экономическая выгода, которую Турция стремится извлечь из ухода западного бизнеса из России.

"Освободившиеся места на российском рынке будут занимать все больше турецких компаний. Другой важный фактор – кратный рост турпотока из нашей страны. Добрососедство и хорошие отношения с Москвой сегодня являются залогом процветания турецкого народа, и против национальных интересов Эрдоган не пойдет", – отметил И.Коротченко.

Покупка С-400 стала одним из главных раздражителей в отношениях США и Турции, которая не собирается отказываться от российской зенитной ракетной системы, несмотря на политическое давление, санкции и исключения Анкары из программы производства истребителей пятого поколения F-35, напоминает агентство.