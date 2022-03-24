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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило об уничтожении оружейного склада ВСУ российскими вертолетами

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Боевое применение вертолетов Ка-52 в рамках специальной военной операции на Украине
Боевое применение вертолетов Ка-52 в рамках специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" нанесли авиаудар ракетами "Вихрь" по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

"Звено вертолетов Ка-52 в ходе огневой поддержки подразделений ВС РФ с режима висения противотанковым ракетным комплексом "Вихрь" уничтожило назначенные цели без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше 7 тысяч метров", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что армейская авиация ВКС России нанесла авиационный удар по складу вооружения ВСУ.

В среду Минобороны РФ опубликовало видеокадры с применением авиаракет вертолетами Ка-52 по наземным целям.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
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