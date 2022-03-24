Американцы усомнились в российских "Кинжалах"

The Washington Post (США): что нужно знать о гиперзвуковых ракетах, которые, по словам Байдена, Россия использовала против Украины

"Кинжалы" — неуловимые гиперзвуковые ракеты, которые Россия впервые применила на поле боя, пишет WP. Автор статьи описывает, что из себя представляет это оружие и отмечает, что на Западе недооценивают его опасность. Но у читателей американской газеты другое мнение.

Россия использует против Украины гиперзвуковые ракеты, заявил президент Байден в понедельник на ежеквартальном заседании круглого стола руководителей крупного бизнеса (Business Roundtable). Такие ракеты летят в пять с лишним раз быстрее скорости звука и в боевых действиях ранее не использовались.

Представитель Министерства обороны России заявил в субботу, что в конце прошлой недели Россия применила гиперзвуковую ракету "Кинжал" с целью уничтожения склада боеприпасов на Западной Украине.

В воскресенье Кремль заявил, что его войска запустили гиперзвуковые ракеты во второй раз: из воздушного пространства над территорией Крыма, уничтожив базу хранения горюче-смазочных материалов в Николаевской области Украины, говорится в заявлении Министерства обороны России.

Специалисты по вооружениям, а также правительства США и Великобритании преуменьшают гиперзвуковые возможности России — и то, какое значение имеет их использование на поле боя.

Что это за ракеты? И что означает их использование Россией? Необходимо знать следующее.

Что такое гиперзвуковые ракеты?

Скорость полета гиперзвуковой ракеты составляет как минимум 5 Махов, то есть, в пять раз превышает скорость звука.

Существует два основных типа гиперзвукового оружия: гиперзвуковые крылатые ракеты, которые приводятся в действие высокоскоростными — гиперзвуковыми воздушно-реактивными — двигателями, и гиперзвуковые планирующие крылатые блоки, "глайдеры", которые запускаются с ракеты, но маневрируют в полете к своей цели.

"Кинжал", авиационная баллистическая ракета, способная маневрировать, представляет собой модифицированную версию российской ракеты ОТРК "Искандер". "Ракета „Искандер″ уже несколько раз использовалась в ходе спецоперации, но она запускается с земли. Она очень похожа", — говорит Том Карако (Tom Karako), старший научный сотрудник вашингтонского аналитического Центра стратегических и международных исследований и руководитель проекта противоракетной обороны (Missile Defense Project).

По словам Тома Карако, соавтора доклада под названием "Комплексная противовоздушная оборона: противодействие угрозе гиперзвуковых ракет" (Complex Air Defense: Countering the Hypersonic Missile Threat), ракеты других типов входят в атмосферу на гиперзвуковых скоростях. Говоря "гиперзвук", люди имеют в виду оружие, "которое способно сохранять гиперзвуковые скорости в течение длительного времени", отмечает он.

Ракеты "Искандер" и "Кинжал" могут двигаться по низким траекториям и обладают высокой маневренностью.

Поэтому трудно определить направление движения ракеты, ее предполагаемую цель и траекторию, что, по словам эксперта, "усложняет осуществление обороны".

Чем отличается гиперзвуковая ракета "Кинжал"?

Согласно заявлениям, опубликованным в российских СМИ, скорость полета ракеты "Кинжал" может достигать 10 Махов. Согласно данным разведки США, цитируемым в докладе Исследовательской службы Конгресса (CRS), опубликованном 17 марта, Россия в июле 2018 года провела испытательный пуск этой ракеты, запущенной с модифицированного истребителя Миг-31. Она достигла цели, находившейся на расстоянии около 800 километров.

В докладе CRS говорится, что "Кинжал" может быть оснащен ядерной боеголовкой и способен поражать наземные и морские цели. Правда, авторы доклада предупреждают, что информация о технических характеристиках оружия не была проверена разведкой США, и что аналитики настроены скептически. Предполагается, что ракеты способны обходить современные системы обороны.

Путин представил "Кинжал" во время выступления на государственном телеканале перед президентскими выборами в России в 2018 году.

Как написало издание The Guardian, тогда Пентагон недооценил значение выступления Путина, заявив, что в своих оценках США уже учли болевые возможности российского оружия.

"Считать, что эти ракеты нельзя сбить, что от них нельзя защититься, — это огромное заблуждение, — сказал Карако. — В конце концов, это просто ракеты".

У каких стран есть гиперзвуковые ракеты?

Самые передовые программы гиперзвукового оружия есть у России, Китая и США, но, согласно докладу CRS, его разработку осуществляют и другие страны, среди которых — Япония, Германия, Индия и Австралия.

Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие с 1980-х годов, но она активизировала эту работу в ответ на выход США из Договора о противоракетной обороне в 2002 году и развертывание американских оборонных ракет на территории США и в Европе, говорится в докладе CRS. Помимо "Кинжала", Россия работает над двумя другими программами гиперзвукового оружия: 3М22 "Циркон" и "Авангард".

Соединенные Штаты проводят исследования в области гиперзвукового оружия с начала 2000-х годов и разрабатывают его в рамках программы ВМС "Обычные средства нанесения мгновенного удара" (Conventional Prompt Strike), а также других программ, реализация которых находится в ведении Военно-воздушных сил, Управления перспективных исследований министерства обороны и Сухопутных сил.

Автор: Майте Фернандес Симон (Maite Fernández Simon)

Комментарии читателей

Dr_Jahmman

Это не очень информативная статья. Автор обещает рассказать то, что "что нужно знать", но статья оправдала ожиданий. Почему до сих пор применены только две? Представляют ли они угрозу для украинцев или для нас? Каково значение рисунка, на котором, похоже, изображена ракета с отколовшимися несколькими частями? Об этом ничего не говорится.

Tahuaya

Возможно, их нельзя перехватить, но можно нанести удар по тому месту, откуда их запускают.

The Hatch Act

Сколько они стоят, и, если русские израсходуют все ракеты, смогут ли они позволить себе восстановить их численность?

knickname

Высказываются предположения, что это означает, что у русских заканчиваются обычные ракеты, но я считаю, что есть более простая причина — они хотят провести полевые испытания своего нового оружия, чтобы посмотреть, как оно работает. Также возможен фактор запугивания, но я вынужден считать, что главная причина заключается в том, чтобы попробовать ее в реальных условиях.

Zoelina

Они также хотят послать нам сигнал. У нас вроде бы еще нет этого оружия в действии, но Пентагон вообще об этом помалкивает.

Ipolitics123

Самое важное, что о них нужно знать, — это то, что у нас их нет.

Master of Reality

У нас, вообще-то, есть десять различных типов гиперзвуковых ракет, и несколько из них планируется активировать в этом году. На самом деле у нас есть ракета, летящая со скоростью в 20 Махов.

Mark1234

А сколько есть у России таких гиперзвуковых ракет? Было бы неплохо прочитать здесь о предположительном количестве. Потому что я не считаю, что они что-то будут создавать, если не смогут получить нужные им комплектующие с Запада.

Я быстро поискал в Гугле и не смог найти никаких цифр, ... так что, возможно, службы разведки пока не готовы высказывать предположения.

Master of Reality

Скорее всего, меньше пяти.

Sfojlmbo

В тех количествах, которые существуют, они представляют незначительную угрозу для НАТО или США. Если бы Россия попыталась производить их тысячами, она бы обанкротилась и не смогла бы позволить себе ничего другого.

BalanceUT

Применительно к условиям специальной военной операции на Украине, это ужасно дорогой способ сделать то, с чем должно быть легко справиться с помощью более дешевого обычного оружия. Поэтому Путин хочет продемонстрировать свои новые игрушки Западу и своей стране, бряцая оружием и позируя для внутренней аудитории. Они не дают ему никакого реального преимущества и на самом деле не меняют мнения НАТО или ЕС по этому вопросу. Это не является для них новой информацией.

Michael Andrew Fritz

А что, неуместно — или неприлично — спрашивать (1) могут ли эти гиперзвуковые ракеты доставлять ядерные боеголовки и (2) есть ли у кого-нибудь такое оружие на данный момент?

cevas456

Китай и Россия располагают гиперзвуковыми ракетами, на которые расходуется средства, равные одной десятой оборонного бюджета США, а у Америки их ноль. Скажите мне еще раз, почему мы тратим почти триллион долларов каждый год на оборону? Я уверен, что 2/3 этого бюджета уходит на коррупцию, мошенничество и расточительство.

CarsSuckRideABike

Это еще и маркетинговый ход. Россия хочет произвести впечатление на другие страны своими техническими возможностями, чтобы эти другие страны покупали у них оружие. Они думают, что "Кинжал" произведет впечатление на потенциальных покупателей. Из-за ограниченных ресурсов России необходимо продавать оружие, чтобы покрыть затраты на разработку и производство.