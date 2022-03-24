Термобарическое оружие России вызывает опустошение.

По данным Министерства обороны США, за две недели после вторжения в Украину Россия выпустила более 625 ракет, из которых около сотни были запущены в первые часы атаки. Большинство из них были баллистическими ракетами малой дальности, а некоторые — зенитными класса «земля-воздух».

Однако, считают западные эксперты, есть оружие, которое наносит больше урона, чем обычные ракетные удары. Термобарическое оружие, также известное как аэрозольные бомбы или топливно-воздушные взрывчатые вещества, представляет собой двухступенчатые боеприпасы. Первоначально в развертывании этого оружия обвинил Россию посол Украины в США, а затем министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Во время своего визита в Эстонию 3 марта 2022 года Б. Уоллес заявил: «Неизвестно, как далеко зайдет и какое оружие он [президент России Владимир Путин] разрешит для достижения своей конечной цели, но мы видели применение огромного количества артиллерии. Мы видели развертывание систем термобарического артиллерийского вооружения, и мы обеспокоены тем, насколько широким оно может быть».

Взрыв термобарического боеприпаса

Термобарическое оружие: принцип действия

Термобарическое оружие применяется в ракетах или бомбах. Оно начинено аэрозольным топливом и токсичными порошкообразными металлами. Когда боеприпас детонирует, взрывчатое топливо быстро рассеивается, создавая большое облако, которое затем воспламеняется при контакте с атмосферным кислородом.

Сэм КРЭННИ-ЭВАНС (Sam Cranny-Evans), аналитик Королевского института объединенных служб (Royal United Services Institute) объяснил в Твиттере: «Взрыв вызывает две вещи: огромное тепло, до 3000 кельвинов (2700 ° C), а также длительный период относительно высокого избыточного давления. Создаваемое давление или взрывная волна не так высоки, как у обычного бризантного взрывчатого вещества, но оно длится дольше, вызывая более разрушительные последствия».

Поскольку весь кислород в окружающей среде сгорает, если термобарическое оружие применяется против здания, само давление может убить любого, кто находится внутри.

История

Источники напоминают, что термобарическое оружие использовалось Советским Союзом против Китая во время китайско-советского конфликта 1969 года, в Афганистане в 1979 году и Россией в Чечне в 1999 году. Западные страны также использовали его с 1960-х годов во Вьетнаме и в горах Афганистана. Однако рудиментарные версии термобарического оружия были разработаны Германией уже во время Второй мировой войны.

Термобарическое оружие пока не запрещено, но аргументов против его разработки и применения предостаточно. Например, если военный объект будет атакован термобарической ракетой, эффект детонации, вероятно, распространится и на гражданские районы. Такое оружие очень эффективно для разрушения городских территорий и может проникать в бункеры или подземные станции метро, используемые гражданским населением в качестве укрытия.

Как отмечают источники, Россия не признала и не опровергла применение термобарического оружия на Украине.

Российские программы термобарического оружия

Входящий в российскую государственную корпорацию «Ростех» Тульский оружейный завод в 2019 году объявил о производстве входящих в состав противотанкового комплекса «Корнет» управляемых ракет 9М1133Ф-1 с термобарической боевой частью.

ПТРК «Корнет-Д1» на базе БМД-4М

В январе 2019 года Минобороны России сообщило, что еще одна боевая машина, вооруженная ПТРК «Корнет», проходит государственные испытания для Воздушно-десантных войск. Машина представляет собой ПТРК «Корнет-Д1», установленный на шасси боевой машины десанта БМД-4М.

ПТРК «Корнет» разработан АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова» предназначен для поражения танков и других бронированных целей. Источники особенно подчеркивают, что Россия продолжила испытания последней версии десантируемых самоходных ПТРК «Корнет-Д1» в конце 2021 года, когда она наращивала воинские контингенты на границе с Украиной.

По материалам ресурса army-technology.com