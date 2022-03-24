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ТАСС

В Забайкалье стартовали учения артиллеристов ВВО с боевыми стрельбами

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Полигон Цугол
Военнослужащий ВС РФ на полигоне Цугол (Россия) во время военных учений.
Источник изображения: Минобороны РФ

В них участвуют около 1 тыс. военнослужащих

ЧИТА, 23 марта. /ТАСС/. Артиллерийское соединение общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) приступило к практическим учениям с боевой стрельбой на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае, в которых участвуют около 1 тыс. военнослужащих, сообщила в среду пресс-служба ВВО.

"Военнослужащие артиллерийского соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае, приступили к практическому этапу учения с боевой стрельбой в рамках полевого выхода на межвидовом полигоне "Цугол". Расчеты 152-мм гаубиц "Мста-Б" и реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган", станций наземной артиллерийской разведки выполняют задачи по обнаружению объектов "противника", а также ведению огня по одиночным и групповым целям. При этом огневое поражение ведется как с открытых, так и с закрытых огневых позиций, в том числе в темное время суток", - говорится в сообщении.

В решении части учебно-боевых задач также участвуют расчеты беспилотных летательных аппаратов, которые ведут разведку. Всего задействовано около 200 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники.

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