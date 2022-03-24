БПК "Адмирал Пантелеев" вышел из Владивостока для решения задач в АТР

Экипажи корабля и танкера "Ижора" проведут учение по противовоздушной обороне в обеспечении самолетов морской авиации Тихоокеанского флота

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Ижора" Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщила в среду пресс-служба флота.

"Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Ижора" Тихоокеанского флота вышли из пункта базирования во Владивостоке в море для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе выполнения поставленных задач экипажи отработают комплекс корабельных тренировок, а также проведут учение по противовоздушной обороне в обеспечении самолетов морской авиации ТОФ", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, в соответствии с утвержденным планом экипажи проведут учения по пополнению запасов траверзным способом на ходу в море. Перед выходом в море экипажи корабля и танкера провели необходимые приготовления, пополнили материальные запасы и провели плановое техническое обслуживание.