Войти
ТАСС

В РФ разработали электромагнитный двигатель для увода с орбиты отработавших "Глонассов"

316
0
0
«ИСС им. академика М.Ф. Решетнева»
Цех «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева».
Источник изображения: Олег Яковлев/РБК

Ожидается, что электромагнит двигателя будет взаимодействовать с магнитным полем Земли

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" (разработчик спутников "Глонасс") запатентовало электромагнитный двигатель, который позволит уводить с орбиты космические аппараты, отработавшие свой срок. Это следует из патента на изобретение, распространенного Федеральным институтом промышленной собственности (имеется в распоряжении ТАСС).

"Электромагнитный космический двигатель, преобразующий непосредственно электрическую энергию от источника постоянного тока на борту космического аппарата (КА) в кинетическую энергию, содержит индукционные устройства (ИУ), расположенные поровну на двух платформах, закрепленных на диагонально противоположных относительно центра масс КА посадочных местах корпуса КА посредством штанг", - говорится в документе.

Как уточняется в патенте, изобретение предназначено в основном для увода отработавших свой срок космических аппаратов с рабочих орбит в плотные слои атмосферы. "То есть относится к способам и устройствам очистки околоземного космического пространства от космического мусора", - говорится там.

Предполагается, что электромагнит двигателя будет взаимодействовать с магнитным полем Земли. Он сможет выдавать магнитный поток только в одном направлении. Потребление электроэнергии, говорится в патенте, должно быть некритичным для системы электропитания спутника и иметь тягу, которая позволит завершать процесс увода космического аппарата в плотные слои атмосферы за полгода - год с момента принятия решения о прекращении его активного существования.

"Уводить КА со средних орбит, где находятся спутники глобальной навигационной связи типа ГЛОНАСС и GPS, на околоземные орбиты утилизации станет возможным", - подчеркивается в документе.

Сейчас спутники "Глонасс" находятся в трех орбитальных плоскостях на круговой орбите высотой 19,1 тыс. км. Отработавшие навигационные аппараты остаются в космосе, превращаясь по сути в космический "мусор".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Проекты
GPS
ГЛОНАСС
Похожие новости
14.07.2021
Respekt (Чехия): российская спутниковая система нового поколения, по мнению спецслужб, позволяет шпионить за Западом
04.09.2017
Группировка спутников ГЛОНАСС лишилась орбитального резерва
14.01.2010
Национальный сигнал
15.12.2009
"Протон-М" вывел на орбиту три спутника "Глонасс-М"
09.04.2008
Голос за ГЛОНАСС. Глава ЦИК нашел новое применение спутниковой навигации
19.11.2007
Российские и американские разработчики навигационных спутников расширят их функциональные возможности - НПО ПМ
08.06.2007
Глава Роскосмоса уверен, что задачи по созданию спутников системы ГЛОНАСС будут выполнены
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 06:41
  • 20456
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.03 03:19
  • 43
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 24.03 03:03
  • 1
Макрон готов продолжать усилия по решению украинского конфликта - СМИ
  • 24.03 02:44
  • 1
Военный эксперт: Скоро ВСУ попадут еще в один котел
  • 24.03 01:41
  • 1
МО РФ: службы обеспечения ВС России являются мишенью для атак украинских националистов
  • 24.03 01:22
  • 1
Военнослужащие МТО в ходе спецоперации успешно проводят эвакуацию и ремонт поврежденной техники
  • 24.03 01:12
  • 5
Приоритеты возрождения
  • 24.03 00:53
  • 1
ЕС обеспокоен планами властей Мали сотрудничать с ЧВК Вагнера
  • 23.03 18:20
  • 124
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 23.03 16:45
  • 23
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 23.03 13:14
  • 1
НАТО озадачено
  • 23.03 12:29
  • 61
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 23.03 11:54
  • 3
Названо пригодное для войны против США оружие России
  • 23.03 11:38
  • 1
Букву Z в поддержку спецоперации нанесли на ракету "Союз", запущенную с Плесецка
  • 23.03 11:19
  • 2
Импортозамещенная версия российского самолета МС-21 выйдет в серийное производство с 2024 года