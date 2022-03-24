В РФ разработали электромагнитный двигатель для увода с орбиты отработавших "Глонассов"

Ожидается, что электромагнит двигателя будет взаимодействовать с магнитным полем Земли

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" (разработчик спутников "Глонасс") запатентовало электромагнитный двигатель, который позволит уводить с орбиты космические аппараты, отработавшие свой срок. Это следует из патента на изобретение, распространенного Федеральным институтом промышленной собственности (имеется в распоряжении ТАСС).

"Электромагнитный космический двигатель, преобразующий непосредственно электрическую энергию от источника постоянного тока на борту космического аппарата (КА) в кинетическую энергию, содержит индукционные устройства (ИУ), расположенные поровну на двух платформах, закрепленных на диагонально противоположных относительно центра масс КА посадочных местах корпуса КА посредством штанг", - говорится в документе.

Как уточняется в патенте, изобретение предназначено в основном для увода отработавших свой срок космических аппаратов с рабочих орбит в плотные слои атмосферы. "То есть относится к способам и устройствам очистки околоземного космического пространства от космического мусора", - говорится там.

Предполагается, что электромагнит двигателя будет взаимодействовать с магнитным полем Земли. Он сможет выдавать магнитный поток только в одном направлении. Потребление электроэнергии, говорится в патенте, должно быть некритичным для системы электропитания спутника и иметь тягу, которая позволит завершать процесс увода космического аппарата в плотные слои атмосферы за полгода - год с момента принятия решения о прекращении его активного существования.

"Уводить КА со средних орбит, где находятся спутники глобальной навигационной связи типа ГЛОНАСС и GPS, на околоземные орбиты утилизации станет возможным", - подчеркивается в документе.

Сейчас спутники "Глонасс" находятся в трех орбитальных плоскостях на круговой орбите высотой 19,1 тыс. км. Отработавшие навигационные аппараты остаются в космосе, превращаясь по сути в космический "мусор".