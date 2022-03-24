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Вестник Мордовии

ВСУ не смогли эффективно применить дальнобойные САУ 2С5 "Гиацинт"

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Самыми малочисленными самоходками в составе ВСУ считаются 152-мм 2С5 "Гиацинт - С". Всего в наследство от Советской армии достались 24 таких САУ.

Как отмечает проект "РГ: русское оружие", эти артиллерийские системы по своей дальнобойности существенно превосходят 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация". Так, обычные осколочно-фугасные снаряды способны поражать цели на дальности 28,5 км, активно-реактивные - до 33,5км . Максимальная скорострельность - шесть выстр./мин. Боекомплект - тридцать выстрелов.

Масса - 27,5 тонн. Скорость по шоссе достигает 63 км/ч, по пересеченной местности - 30 км/ч. Запас хода - 500 км. Экипаж - пять человек.

2С5 находились на вооружении располагавшейся в городе Бердичев (Житомирская область) 26-й отдельной артиллерийской бригады.

Как говорится в публикации, в 2014 году 2С5 задействовали в ходе карательной операции ВСУ на Донбассе, но неудачно: несколько орудий уничтожены и достались силам народных республик в виде трофеев, были потери среди личного состава.

В настоящее время эксплуатируются лишь восемнадцать "Гиацинтов-С" и они пребывают в плохом состоянии, у них расстрелян ресурс стволов, а замены не ожидается.

"Поэтому, если их отважатся применить, то только от полной безысходности", - считает автор издания.

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С3 Акация
2С5 Гиацинт
Гвоздика
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