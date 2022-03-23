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Российская газета

Недостатки украинских БТР-4 вновь проявились в ходе спецоперации

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Источник изображения: Минобороны Украины / wikipedia.org

Бронетранспортеры украинского производства БТР-4 ранее применялись в ходе боевых действий в Ираке и во время карательной операции ВСУ в Донбассе. Тогда уже были выявлены многочисленные недостатки этих боевых машин.

Их критиковали за плохую живучесть, они оказались очень пожароопасными и часто загорались после попадания даже пуль стрелкового оружия, не говоря о снарядах малокалиберных пушек. Находящееся на борту противопожарное оборудование оказалось абсолютно бесполезным.

Большие проблемы с системами управления огнем: используя их, уверенно можно попасть на относительно близком расстоянии, только во время коротких остановок, и если сама цель стоит, а не двигается.

Телевизионные прицелы рассчитаны лишь на применение в светлое время суток, ночью без внешней подсветки их эффективность резко падает.

Качество 30-мм автоматических пушек КБА-1, являющихся нелицензионными копиями российских 2А72, оставляет желать лучшего. Поэтому эти орудия очень часто заклинивает при стрельбе.

На "четверках" устанавливаются противотанковые ракеты с лазерным наведением, но их практически не используют и возят больше для придания устрашающего вида.

Поскольку конструкция является существенно перетяжеленной, боевая масса составляет 21900 кг (у БТР-80, к примеру, 13600 кг), а ходовая часть недоработанной, это негативно сказалось на их проходимости, машины часто застревают там, где спокойно проходит более легкая колесная техника.

По разным источникам, в последние недели специальной операции вооруженных сил России подбито, сгорело и было просто брошено как минимум два десятка таких бэтээров. Это приблизительно пятая часть от общего количества имевшихся в ВСУ и национальной гвардии.








Алексей Моисеев

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Страны
Ирак
Россия
Продукция
2А72
БТР-4
БТР-80
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