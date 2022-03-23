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ТАСС

Букву Z в поддержку спецоперации нанесли на ракету "Союз", запущенную с Плесецка

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«Союз-2.1в» на космодроме Плесецк
«Союз-2.1в» на космодроме Плесецк.
Источник изображения: МО РФ

В Минобороны России сообщили, что ракета присоединилась к акции поддержки российских военнослужащих #ZаНаших!

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Буква Z была нанесена на ракету-носитель "Союз-2.1а", которая во вторник была запущена с космодрома Плесецк, в рамках поддержки спецоперации на Украине. Об этом говорится в сообщении, распространенном Минобороны России.

"Ракета космического назначения "Союз-2.1а" присоединилась к акции поддержки российских военнослужащих #ZаНаших!" - говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Пост также сопровождается фотографией, на которой видна ракета и большая буква Z красного цвета на головном обтекателе.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена с Плесецка в 15:48 мск, в 15:57 мск от ракеты отделилась головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и аппарата "Меридиан". Разгонный блок продолжил выведение спутника на целевую орбиту.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
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