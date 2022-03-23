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Техкульт

Очки смешанной реальности HoloLens от Microsoft не оправдали надежд Армии США

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Hololens

В армию США стали поступать очки дополненной реальности HoloLens компании Microsoft. Однако надежды военных на достижения современных технологий во многом так и остались нереализованными.

Четыре года назад Microsoft заключила многомиллионный контракт (на 418 млн. долларов) с армией США на поставку очков дополненной реальности HoloLens, предназначенных для обучения солдат и ведения боевых действий. К настоящему времени уже поставлено 100 000 устройств, дополнительно оснащенных функциями инфракрасного и ночного видения, оценки жизненно важных биологических параметров и защиты слуха. Тем не менее, даже при частичной реализации проекта у заказчика возникло множество претензий к Microsoft, вызванных большими проблемами в организации работы команды разработчиков. Дошло до того, что некоторые из них вообще отказались от дальнейшего участия, даже несмотря на заявление руководства IT-гиганта о твердом намерении завершить проект. Однако, отправив в войска HoloLens, в Microsoft почти наверняка уверены — практические результаты испытаний могут быть обескураживающими. В частности, один из сотрудников компании сообщил изданию Business Insider, что у солдат могут возникнуть претензии к отсутствию в устройствах адаптации к слабому освещению и к низким характеристикам тепловизоров.

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США
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