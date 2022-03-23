На Западе оценили возможности российского "Кинжала"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Западные СМИ с интересом наблюдают за новейшими вооружениями, которые российская армия использует в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Первое боевое применение одной из таких разработок — гиперзвукового "Кинжала" — прокомментировал и президент США Джо Байден. Глава Белого дома отметил, что у этой ракеты такая же боеголовка, как и у любой другой, но ее невозможно остановить.

Как пишет обозреватель американского портала Military.com Блейк Стилуэлл, в мире наступил век русского супероружия. Подобные передовые технологии Москвы должны обеспокоить Вашингтон, поскольку у Соединенных Штатов нет систем раннего предупреждения, способных обнаружить гиперзвуковые ракеты.

Эксперт Том Карако рассказал в интервью The Washington Post, что "Кинжал" сконструирован на основе оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Отличие модернизированной версии заключается в том, что ее можно запустить с истребителя, а не с земли. Обе ракеты способны лететь на низкой траектории и маневрировать. Из-за этого гораздо сложнее выяснить, какую конкретно цель они намерены поразить, уточнил аналитик.

По словам обозревателей портала Military Watch, "Кинжал" представляет собой асимметричное средство борьбы с силами НАТО. Он позволяет, не покидая воздушное пространство России, нейтрализовать инфраструктуру, командные центры и аэродромы альянса на самых первых этапах теоретического конфликта, говорится в материале.

Москва начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.

Как уточнили в Министерстве обороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. При этом, как подчеркнул Путин, об оккупации Украины речи не идет.