Войти
РИА Новости

На Западе оценили возможности российского "Кинжала"

469
0
0
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Западные СМИ с интересом наблюдают за новейшими вооружениями, которые российская армия использует в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Первое боевое применение одной из таких разработок — гиперзвукового "Кинжала" — прокомментировал и президент США Джо Байден. Глава Белого дома отметил, что у этой ракеты такая же боеголовка, как и у любой другой, но ее невозможно остановить.

Как пишет обозреватель американского портала Military.com Блейк Стилуэлл, в мире наступил век русского супероружия. Подобные передовые технологии Москвы должны обеспокоить Вашингтон, поскольку у Соединенных Штатов нет систем раннего предупреждения, способных обнаружить гиперзвуковые ракеты.

Эксперт Том Карако рассказал в интервью The Washington Post, что "Кинжал" сконструирован на основе оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Отличие модернизированной версии заключается в том, что ее можно запустить с истребителя, а не с земли. Обе ракеты способны лететь на низкой траектории и маневрировать. Из-за этого гораздо сложнее выяснить, какую конкретно цель они намерены поразить, уточнил аналитик.

По словам обозревателей портала Military Watch, "Кинжал" представляет собой асимметричное средство борьбы с силами НАТО. Он позволяет, не покидая воздушное пространство России, нейтрализовать инфраструктуру, командные центры и аэродромы альянса на самых первых этапах теоретического конфликта, говорится в материале.

Москва начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.

Как уточнили в Министерстве обороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. При этом, как подчеркнул Путин, об оккупации Украины речи не идет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
ГЗЛА
Похожие новости
01.03.2022
Хуаньцю шибао: Путин вытащил "запасной козырь" и вызвал панику на Западе
11.02.2022
Главное в маневрах: почему учения России и Украины стартовали одновременно
08.06.2020
Polskie Radio (Польша): некоторые вооружения Путина представляют опасность для самих россиян
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
25.03.2015
Догнать и перегнать СССР
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
20.10.2014
Три месяца на новую Военную доктрину
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 09:15
  • 2
Крейсер "Адмирал Нахимов" в ходе модернизации получит оружие четвертого поколения
  • 23.03 09:00
  • 3
Приоритеты возрождения
  • 23.03 08:56
  • 20296
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.03 08:56
  • 4
ПЗРК Stinger российскому летчику не помеха
  • 23.03 08:54
  • 41
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 23.03 04:17
  • 40
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 22.03 19:35
  • 9
Спецоперация России: повстанческое движение на Украине
  • 22.03 17:44
  • 163
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 22.03 16:54
  • 1204
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.03 14:58
  • 19
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.03 03:37
  • 22
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 21.03 22:06
  • 4097
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.03 12:14
  • 2
Названо пригодное для войны против США оружие России
  • 21.03 05:44
  • 245
В США удивились размерам Су-75
  • 19.03 20:11
  • 1
НАСА впервые запустит сверхтяжелую ракету SLS в мае