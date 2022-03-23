"Фрегат" успешно вывел на орбиту спутник связи "Меридиан-М"

В командном пункте управления глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС) в главном испытательном космическом центре имени Г.С.Титова в городе Краснознаменск Московской области.

Космический аппарат связи приняли на управление наземные средства ВКС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский спутник связи "Меридиан-М", сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на расчетную орбиту космический аппарат "Меридиан-М", - сказали в ведомстве.

Космический аппарат связи "Меридиан-М" приняли на управление наземные средства ВКС, сообщили в Минобороны. "Космический аппарат "Меридиан-М" в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС, которые будут управлять им в процессе орбитального полета", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.

​​​​​​Запуск аппарата был выполнен в 15:48 мск с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союза-2.1а". Через девять минут, в 15:57 мск, от ракеты штатно отделилась головная часть в составе "Фрегата" и спутника "Меридиан-М". Разгонный блок продолжил выведения аппарата.

Назначение спутников серии "Меридиан" - обеспечение связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.