Войти
ТАСС

"Фрегат" успешно вывел на орбиту спутник связи "Меридиан-М"

429
0
0
ГЛОНАСС
В командном пункте управления глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС) в главном испытательном космическом центре имени Г.С.Титова в городе Краснознаменск Московской области.
Источник изображения: Сергей Пятаков / РИА Новости

Космический аппарат связи приняли на управление наземные средства ВКС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский спутник связи "Меридиан-М", сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на расчетную орбиту космический аппарат "Меридиан-М", - сказали в ведомстве.

Космический аппарат связи "Меридиан-М" приняли на управление наземные средства ВКС, сообщили в Минобороны. "Космический аппарат "Меридиан-М" в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС, которые будут управлять им в процессе орбитального полета", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.

​​​​​​Запуск аппарата был выполнен в 15:48 мск с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союза-2.1а". Через девять минут, в 15:57 мск, от ракеты штатно отделилась головная часть в составе "Фрегата" и спутника "Меридиан-М". Разгонный блок продолжил выведения аппарата.

Назначение спутников серии "Меридиан" - обеспечение связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГИКЦ им. Титова
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
Похожие новости
30.11.2020
Итоги деятельности ВКС России в 2020 году
08.02.2016
Российские военные установили связь со спутником «ГЛОНАСС-М»
18.11.2015
С космодрома Плесецк осуществлен успешный пуск ракеты космического назначения «Союз-2.1б»
02.04.2015
Подразделения войск ВКО провели успешный пуск ракеты-носителя «Рокот» с космодрома Плесецк
06.02.2014
Центральный научно-исследовательский институт ВКО откроется 1 марта 2014 года
17.07.2012
Проверка «Триумфа»
06.05.2011
"Союз-2" вывел на орбиту космический аппарат "Меридиан" в интересах Минобороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 09:15
  • 2
Крейсер "Адмирал Нахимов" в ходе модернизации получит оружие четвертого поколения
  • 23.03 09:00
  • 3
Приоритеты возрождения
  • 23.03 08:56
  • 20296
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.03 08:56
  • 4
ПЗРК Stinger российскому летчику не помеха
  • 23.03 08:54
  • 41
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 23.03 04:17
  • 40
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 22.03 19:35
  • 9
Спецоперация России: повстанческое движение на Украине
  • 22.03 17:44
  • 163
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 22.03 16:54
  • 1204
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.03 14:58
  • 19
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.03 03:37
  • 22
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 21.03 22:06
  • 4097
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.03 12:14
  • 2
Названо пригодное для войны против США оружие России
  • 21.03 05:44
  • 245
В США удивились размерам Су-75
  • 19.03 20:11
  • 1
НАСА впервые запустит сверхтяжелую ракету SLS в мае