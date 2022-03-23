Войти
Военное обозрение

Представлены кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ огнём РСЗО

486
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны России публикует данные об уничтожение артиллерийской батареи Вооружённых сил Украины на одном из направлений специальной военной операции. Украинское командование решило разместить артбатарею скрытно – в лесном массиве. Однако от нанесения удара её это никак не уберегло.

Место расположения артиллерийской батареи было выявлено с помощью беспилотника. Данные были переданы расчёту реактивной артиллерии. После этого и был нанесён удар по квадрату размещения украинской ударной техники.


По последним сведениям, в результате этого удара РСЗО украинские вооружённые формирования были демилитаризованы на 4 буксируемых 152-мм гаубицы и как минимум на 4 армейские грузовика с боеприпасами.

На этом фоне приходят сообщения из города Борисполь Киевской области. Это город, рядом с которым находится главный международный аэропорт украинской стороны.

Мэр призвал местное население эвакуироваться из города, сообщив о том, к Борисполю подходят российские войска. По его словам, в городе оставаться нет смысла, и нахождение гражданских лиц будет «лишь мешать ВСУ». В этом плане бориспольский мэр по своей риторике кардинально отличается от мэров целого ряда украинских городов, которые фактически делали всё, чтобы мирные жители оставались в своих домах, превращаясь тем самым в живой щит для украинских вооружённых формирований.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
18.03.2022
Бесполетное право
17.03.2022
Российская армия активно использует ударные беспилотники
11.03.2022
Украина потеряла боевое управление авиацией и ПВО
29.12.2021
Узоры «Калейдоскопа»
06.04.2021
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
01.07.2020
Новые американские ограничения на торговлю с Россией и Китаем
18.03.2015
Сценарий третьей мировой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 09:15
  • 2
Крейсер "Адмирал Нахимов" в ходе модернизации получит оружие четвертого поколения
  • 23.03 09:00
  • 3
Приоритеты возрождения
  • 23.03 08:56
  • 20296
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.03 08:56
  • 4
ПЗРК Stinger российскому летчику не помеха
  • 23.03 08:54
  • 41
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 23.03 04:17
  • 40
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 22.03 19:35
  • 9
Спецоперация России: повстанческое движение на Украине
  • 22.03 17:44
  • 163
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 22.03 16:54
  • 1204
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.03 14:58
  • 19
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.03 03:37
  • 22
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 21.03 22:06
  • 4097
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.03 12:14
  • 2
Названо пригодное для войны против США оружие России
  • 21.03 05:44
  • 245
В США удивились размерам Су-75
  • 19.03 20:11
  • 1
НАСА впервые запустит сверхтяжелую ракету SLS в мае