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Министерство обороны России публикует данные об уничтожение артиллерийской батареи Вооружённых сил Украины на одном из направлений специальной военной операции. Украинское командование решило разместить артбатарею скрытно – в лесном массиве. Однако от нанесения удара её это никак не уберегло.

Место расположения артиллерийской батареи было выявлено с помощью беспилотника. Данные были переданы расчёту реактивной артиллерии. После этого и был нанесён удар по квадрату размещения украинской ударной техники.

По последним сведениям, в результате этого удара РСЗО украинские вооружённые формирования были демилитаризованы на 4 буксируемых 152-мм гаубицы и как минимум на 4 армейские грузовика с боеприпасами.

На этом фоне приходят сообщения из города Борисполь Киевской области. Это город, рядом с которым находится главный международный аэропорт украинской стороны.

Мэр призвал местное население эвакуироваться из города, сообщив о том, к Борисполю подходят российские войска. По его словам, в городе оставаться нет смысла, и нахождение гражданских лиц будет «лишь мешать ВСУ». В этом плане бориспольский мэр по своей риторике кардинально отличается от мэров целого ряда украинских городов, которые фактически делали всё, чтобы мирные жители оставались в своих домах, превращаясь тем самым в живой щит для украинских вооружённых формирований.