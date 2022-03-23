Театр в Мариуполе: как украинские власти врут всему миру

The Grayzone (США): была ли бомбёжка театра в Мариуполе постановкой экстремистов из "Азова" с целью спровоцировать вмешательство НАТО?

Автор The Grayzone попытался разобраться, насколько правдивы украинские заявления о "российской" атаке на театр в Мариуполе. В версии украинской стороны есть нестыковки. Более того, ещё до происшествия местные жители предупреждали о том, что батальон "Азов" готовит провокацию. Так Украина пытается добиться вмешательства НАТО, считает журналист.

Западные СМИ сообщили о том, что российские военные преднамеренно нанесли удар по Донецкому академическому областному драматическому театру в Мариуполе. Журналисты утверждают, что театр был переполнен мирными жителями, а на асфальте были нанесены надписи "дети".

Предполагаемый удар был нанесён как раз тогда, когда украинский президент Владимир Зеленский попросил у американского Конгресса создать бесполётную зону. Его слова разожгли дискуссию о возможности прямой конфронтации с Россией и, по всей видимости, вдохновили президента США Джо Байдена назвать своего российского коллегу Владимира Путина "военным преступником".

Но при внимательном изучении выясняется, что за несколько дней до бомбёжки театра 16 марта жители Мариуполя предупреждали о намерении неонацистского батальона "Азов", контролирующего здание и территорию вокруг него, совершить атаку под ложным флагом.

Мирные жители, которым удалось вырваться из города по гуманитарным коридорам, утверждают, что "Азов" удерживал их в качестве живого щита и что именно его бойцы взорвали театр в ходе отступления. Несмотря на заявления о том, что театр сгорел дотла из-за якобы массированного российского авиаудара, всем мирным жителям, похоже, удалось сбежать. Они остались живы.

На момент публикации (18 марта – прим. ИноСМИ) видео атаки было всё ещё недоступным, можно было увидеть только фотографии разрушенного здания. Министерство обороны РФ опровергло обвинения в нанесении авиаудара по театру и отметило, что это место не представляло военную ценность и вообще, 16 марта боевых вылетов в этом районе не совершалось.

Хотя российская военная операция на Украине спровоцировала гуманитарный кризис в Мариуполе, ясно, что Россия ничего не выиграла, а только испортила себе имидж, якобы нанеся удар по зданию, переполненному мирными жителями, в том числе и этническими русскими.

Но "Азов" выиграл от драматической и чудовищной атаки, в которой обвинили Россию. Перед угрозой жестокого обращения со стороны российских военных, бойцам "Азова" при отступлении из Мариуполя оставалось лишь надеяться на ложь, которая заставит НАТО вмешаться в конфликт.

В таком же отчаянии Зеленский обратился к Конгрессу с тщательно заготовленной речью, в которой он процитировал речь Мартина Лютера Кинга-младшего "У меня есть мечта", и показал тщательно поставленное видео со страдающими мирными гражданами, чтобы обосновать создание бесполётной зоны.

Провоцируя возмущение западной общественности зверскими военными преступлениями, правительство Украины явно стремится надавить на администрацию Байдена, у которой нет желания ввязываться в открытое военное противостояние с Россией.

Заявления о том, что Россия намеренно бомбила невинных детей в театре, пока являются самым мощным в эмоциональном плане обвинением Киева, но оно разбивается о свидетельства жителей Мариуполя и опубликованное в Telegram сообщение, в котором прямо говорится о готовящейся атаке под чужим флагом.

Бойцы "Азова" в Мариуполе в отчаянии призывают Запад к военному вмешательству

Батальон "Азов" контролировал стратегический юго-восточный портовый город Мариуполь с 2014 года. С того времени город служил политической и военной базой ультранационалистических военизированных формирований, которые нападали на пророссийских сепаратистов в отколовшейся Донецкой республике.

Батальон "Азов" был сформирован из ультраправых активистов, которые были ударной силой Евромайдана 2013-2014 годах. Позднее МВД Украины включило "Азов" в состав Национальной гвардии. Основателем "Азова" был Андрей Билецкий, человек с откровенно фашистскими взглядами, который поклялся "возглавить крестовый поход белой расы против возглавляемых семитами недочеловеков".

Бойцы "Азова", на форме и флаге которых изображён вольфсангель в нацистском стиле, не скрывают своих идеологических целей. ФБР и Конгресс США охарактеризовали участников подразделения как неонацистов, да и сами бойцы себя идентифицируют с ними. Помимо этого, бойцы замешаны во всевозможных грубых нарушениях прав человека, но это не помешало "Азову" открыто сотрудничать с американскими и канадскими военными инструкторами.

Путин обвинил "Азов" в планах по уничтожению русского населения на Донбассе и обозначил базу этого военизированного формирования в Мариуполе как линию фронта в кампании по "денацификации" Украины. После того, как Россия начала 24 февраля спецоперацию на Украине, в городе развернулись ожесточённые бои с участием российских сил специального назначения и ополченцев Донецкой народной республики. Силы прочёсывают квартал за кварталом, чтобы взять под контроль территории, а по позициям "Азова" наносятся массированные удары артиллерии.

Командир батальона "Азов" Денис Прокопенко выступил седьмого марта со срочным видеообращением, которое было переведено на английский и опубликовано на официальном канале бойцов в YouTube. Под звуки периодических артиллерийских обстрелов Прокопенко заявил, что российские военные проводят "геноцид" против населения Мариуполя, среди которого 40% русских.

Прокопенко потребовал от западных стран "создать бесполётную зону над Украиной, поддержать современным оружием". Из заявления Прокопенко ясно, что положение "Азова" ухудшалось с каждым днём.

Российские военные быстро ослабили позиции "Азова" на второй неделе марта 2022 года, а бойцы, похоже, направили стариков, женщин и детей в гардеробную Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе.

На видео, снятом внутри тускло освещённого помещения 11 марта, местный житель говорит, что тысяча граждан находится в здании и требует открыть гуманитарный коридор, чтобы можно было выбраться из театра. Однако в ролике видно только небольшую группу людей.

"Пожалуйста, остановите всю эту историю. Дайте коридор вывезти женщин, детей и раненых", — заявил на видео мужчина в очках.

С тех пор, как началась российская операция, появились видео, на которых бойцы "Азова" не дают мирным жителям покинуть Мариуполь или же заставляют мужчин выйти из машины и нападают на них, когда те пытаются прорваться через блокпосты военизированных формирований. Если верить свидетельствам многих жителей Мариуполя, "Азов" использовал их как живые щиты.

Страшные предупреждения о "провокациях" под чужим флагом за несколько дней до удара по театру в Мариуполе

Корреспондент "Комсомольской правды" в Мариуполе Дмитрий Стешин опубликовал 12 марта в своём Telegram-канале сообщение, от которого кровь стынет в жилах.

По словам Стешина, местные жители рассказали ему о том, что обстрел мечети султана Сулеймана Великолепного и его супруги Роксоланы, в котором обвинили Россию, на самом деле был совершён под ложным флагом, чтобы "втянуть Турцию" в конфликт, и в скором времени будет другая атака под чужим флагом на мариупольский драматический театр.

В сообщении, опубликованном в Telegram, говорилось следующее:

"Смотрите, что прислали из Мариуполя читатели. Если сообщение соответствует фактам, его надо засветить.

Зеленский готовит две провокации Мариуполе! Одна провокация против граждан Турции, которые спрятались в мечети, построенной Ахметовым, и эта провокация уже начинается путём обстрела украинскими артиллеристами территории мечети с позиций в Балке на Нижней Кировке. Зеленский не смог втянуть ЕС, США и Великобританию в вооруженный конфликт против РФ. Сейчас злобный карлик Зеленский пытается втянуть в конфликт Турцию в надежде на восточную взрывную эмоциональность и любовь верующих к своим святыням.

Вторую провокацию Зеленский готовит для картинки в западные СМИ. После неудачной провокации с роддомом украинские вояки совместно с администрацией драмтеатра собрали мариупольских женщин, детей и стариков в здание драмтеатра, чтобы при удобном случае подорвать людей и выть на весь мир, что это авиация РФ и срочно нужно закрыть украинское небо".

Более 480 тысяч пользователей Telegram увидели сообщение, содержащее предупреждения от жителей Мариуполя.

Такие западные СМИ, как Associated Press, повторили 12 марта заявления украинского правительства о том, что Россия обстреляла турецкую мечеть в Мариуполе, в которой было 80 мирных жителей, в том числе и дети.

Но турецкие СМИ разоблачили украинское правительство, которое решило ввести в заблуждение западных репортёров. Мечеть Сулеймана Великолепного не только уцелела, в неё вообще не попадал никакой российский огонь.

"Мечеть не пострадала", — заявил 12 марта глава ассоциации мечетей Исмаил Хаджиоглу (Ismail Hacioglu) турецкому агентству Anadolu.

Мариупольский театр, в котором укрывались мирные жители, был следующей целью в чьём-то списке.

Новости об атаке на театр на фоне обращения Зеленского к Конгрессу за военным вмешательством

Менее чем через 48 часов после разоблачения заявлений о российской атаке на мечеть в Мариуполе в городе наконец открылись гуманитарные коридоры. Побег тысяч гражданских лиц к российским военным позициям ещё больше ослабил батальон "Азов", использовавший мирных жителей для создания бесполётной зоны.

После того как его армия рухнула под натиском России, украинский президент и знаменитый комик Зеленский появился 16 марта на видео с хорошо подготовленной презентацией для пораженных членов американского Конгресса.

"У меня есть мечта. Эти слова сейчас знакомы каждому из вас. Могу сказать, что у меня есть необходимость. Нужно защитить наше небо", — заявил Зеленский. Украинский президент вспомнил известные слова самого уважаемого в США антивоенного активиста Мартина Лютера-Кинга-младшего, чтобы попросить создать бесполётную зону, что могло бы привести к открытой конфронтации США и России, владеющих ядерным оружием.

Всего через несколько часов после обращения Зеленского пресс-служба батальона "Азов" сообщила о российской бомбардировке театра в Мариуполе.

Обладая монополией на информацию с места предполагаемых атак и в отсутствие других СМИ на месте трагедии, пресс-служба "Азова" разослала фотографии разрушенного здания средствам массовой информации со всего мира.

Пометка батальона "Азов" хорошо заметна в нижнем правом углу изображения. Фотографии, предоставленные "Азовом", были опубликованы такими мировыми СМИ, как SkyNews, но уже без пометки. Издание SouthChina Morning Post опубликовало изображение без пометки, но указало авторство: "Батальон „Азов” через AP".

Первым из англоговорящих медийный личностей, которые принесли в массы версию украинского правительства, был репортёр Илья Пономаренко, обучавшийся в США и проживающий в Киеве. С начала российской спецоперации число его подписчиков в Twitterпревысило миллион.

Пономаренко работал в издании The Kyiv Independent, исполняющем роль главного информационного оружия США на Украине. Газета была основана при содействии Национального фонда поддержки демократии, канала передачи информации американской разведки, и на деньги "гранта экстренной помощи", полученные от Европейского фонда за демократию, спонсируемого ЕС.

Пономаренко называл бойцов "Азова" своими "братьями по оружию" и хвастался, что "тусовался" с ними у "вражеских линий".

Новости о Мариуполе, похоже, вызвали у президента Джо Байдена настолько сильные эмоции, что он обозвал своего российского коллегу Владимира Путина "военным преступником", "кровавым диктатором" и "настоящим головорезом".

Затем HumanRights Watch поспешно выпустила пресс-релиз под заголовком "В Мариупольском театре, попавшем под российский удар, укрывались сотни людей". Неправительственная организация, финансируемая миллиардерами, признала, что после атаки она не опросила ни одного жителя Мариуполя, и у неё нет доказательств причастности России. Единственным источником, который прямо обвинил Россию, был украинский глава Донецкой области.

Но настолько ли склонны российские военные к таким кровожадным и политически саморазрушительным действиям, чтобы специально целиться в здание, в котором, как известно, были дети? Или, может, сбылось предсказание, сделанное жителями Мариуполя за четыре дня до событий?

Подозрительные знаки, нестыковки в версии украинского правительства

Хоть пресс-служба "Азова" хорошо работает и снимает подвиги бойцов на поле боя, а сами бойцы публикуют даже самые банальные свои видео в соцсетях, съёмок бомбёжки театра нигде не найти.

На всех фото, которые "Азов" предоставил украинским и мировым СМИ, изображён разрушенный театр. В кадре нет ни одного человека. Ни живого, ни мёртвого.

За день до бомбёжки, 15 марта, на фоне театра сфотографировали группу мужчин призывного возраста. На фотографии нет ни одной женщины. Видно, как мужчины ставят паллеты к стене здания, перетаскивают большие предметы по территории театра и срубают ель.

В докладе о случившемся, в котором нет ни одного свидетельства местных жителей после атаки, Human Rights Watch заявила, что мужчины "готовили еду на костре и набирали воду в вёдра".

Как видно на фото, поддоны и другие объекты сгрузили как раз в той части здания, которая пострадает от взрыва на следующий день.

По словам Пономаренко, "здание выгорело дотла". Несмотря на сильные разрушения театра, оказалось, что погибших нет.

"Это чудо", — прокомментировал репортёр The Kyiv Independent.

Канал ABCNews выпустил 17 марта 7-минутный сюжет, представляющий собой смесь новостей и пропаганды. В нём говорилось, что всех мирных жителей спасли, но "сотни всё ещё считаются пропавшими". Согласно данным украинской Википедии, максимальная вместимость театра весьма скромна — 680 мест, в связи с чем возникает вопрос, как "сотни" могли поместиться в его подвале.

Затем канал заявил, что театр пострадал от обстрелов российской артиллерии, а не от "авиаудара", как утверждали Пономаренко и многие другие.

Случившееся сбило с толку украинские СМИ. Например, портал 0629 попытался объяснить загадочное исчезновение тысячи мирных граждан, которые якобы находились в театре, эвакуацией в Запорожье за день до так называемой атаки. "Мы ждём официально подтверждённой информации, чтобы не делать поспешных выводов", — сказали журналисты.

Когда жители Мариуполя начали покидать город по гуманитарным коридорам, организованным российскими военными, всплыли свидетельства безжалостных нападений "Азова" на мирных граждан, бегущих из города, и обмана, связанного с местным театром.

"Они разрушили драматический театр, когда уходили"

Семнадцатого марта одна молодая женщина рассказала абхазскому новостному агентству ANNAшокирующие подробности происходящего в Мариуполе.

"Бойцы „Азова” просто прятались за нами, — сказала она репортёру. — Мы были живая стена ихняя и всё. Всё разбивали за нами, что вокруг нас было, не пускали на улицу. Мы в подвале просидели 15 суток, с детьми… Нам ни воды не давали, ничего".

Говоря о том, как "Азов" размещал танки у бомбоубежищ, она раскрыла интересную деталь: "Отходя, они бомбоубежище драмтеатра разбили. Людей к нам привезли с осколками".

Многие эвакуированные граждане подтвердили слова женщины о том, что "Азов" удерживает мирных жителей в заложниках. Они также заявили, что бойцы открывали огонь по тем, кто пытался сбежать по гуманитарному коридору.

"Всё попалили", — сказала пожилая женщина одному российскому СМИ. "Они разбомбили всю квартиру… Завалилися туда и коктейли Молотова колотят. Хотела вещи зайти взять: „Нет, вам там делать нечего”".

Когда репортёр спросил её, кто напал на неё и вторгся в её дом, она ответила: "Ну, украинцы же".

Мужчина, которого перехватил репортёр ANNA, показал в сторону позиций украинской армии, едва сдерживая слёзы: "Азов… уезжали люди, они их расстреливали…".

"Украинская армия стреляла в нас, — заявил другой мужчина, бежавший из Мариуполя. — Прямо в дом".

"Украина не выпускала нас из города, всё было заблокировано, — сказал другой эвакуированный. — Приезжали военные и говорили: „ни в коем случае не выезжайте из города, если предоставит коридор Российская Федерация”. Они хотели дальше прикрываться нами и всё".

Красная линия: сирийские уроки

Была ли бомбардировка Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе атакой экстремистов из "Азова" под чужим флагом, чтобы заставить НАТО вмешаться, как утверждают некоторые местные жители? Если это так, то это далеко не первый и, скорее всего, не последний циничный обман со стороны украинского правительства, пытающегося втянуть Запад в конфликт.

В день случившегося в театре, 16 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен (AntonyBlinken) заявил: "У нас есть реальные опасения, что Россия может использовать химическое оружие, оружие массового уничтожения". А затем Блинкен заговорил о Сирии, где, по его словам, "видели, как они использовали или соглашались на использование (химического оружия)".

Именно в Сирии администрация президента Барака Обамы ввела "красную линию", заявив, что за любой химической атакой автоматически последует военный ответ США. Эта политика позволила инсценировать серию инцидентов, за которыми, по всей видимости, стояли поддерживаемые иностранными государствами сирийские оппозиционные силы, с целью заставить США вмешаться в конфликт против Дамаска.

Жертвами самого смертельного инцидента стали сотни мирных граждан. Ракеты, начинённые зарином, по-видимому, были выпущены с подконтрольных повстанцам территорий по району Гута, недалеко от Дамаска, 21 августа 2013 года. После того, как Обама обвинил сирийское правительство в атаке и приготовился к удару, несогласные с администрацией чиновники заявили СМИ, что обвинения разведки против Дамаска были не таким простым делом, имея в виду сфабрикованные доказательства ЦРУ перед войной в Ираке. Журналист Сеймур Херш (SeymourHersh) затем сообщил, что разведка США собрала достаточно доказательств вины повстанцев в том, что произошло в Гуте. По словам Херша, эта информация убедила Обаму отказаться от так называемой "красной линии".

Во время президентства Дональда Трампа США попытались оживить "красную линию", разбомбив Сирию из-за необоснованных обвинений в использовании химического оружия в 2017 и 2018 годах. Но в обоих случаях доказательства указывают на атаки, инсценированные повстанцами. Когда инцидент произошёл в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года, Трамп проигнорировал данные разведки и нанёс удары по сирийским военным. На следующий год уже в Думе, в пригороде Дамаска, следователи Организации по запрещению химического оружия не нашли доказательств химической атаки, но их выводы были сфальсифицированы и подвергнуты цензуре, поскольку американские чиновники давили на организацию.

Как сказал бывший посол США на Ближнем Востоке журналисту Чарльзу Глассу (CharlesGlass), "красная линия была открытым приглашением к операции под чужим флагом".

Сомнительные необоснованные обвинения против России в атаке на театр в Мариуполе не сподвигли администрацию Байдена пересечь красную линию. Вопрос теперь в том, как далеко готово зайти украинское правительство, чтобы установить бесполётную зону, необходимую для предотвращения неминуемого поражения его военных сил.

Макс Блюменталь