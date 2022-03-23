Войти
Lenta.ru

У «Алмаз-Антея» застрял расчет на миллиард долларов

488
0
0
Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей""
Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"".
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

Российский оружейный концерн «Алмаз-Антей» не может получить расчет за поставленную за рубеж продукцию на сумму около одного миллиарда долларов. Об этом на заседании экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники в Госдуме заявил заместитель генерального директора — финансовый директор компании Рустам Улумбеков. Его слова передает ТАСС.

«У нас довольно большой экспорт, у нас, у всей оборонки, это довольно много, очень значимые числа. Сейчас ввиду введенных санкций затормозилось проведение расчетов. Причем суммы колоссальные», — сказал он, добавив, что «Алмаз-Антей» уже отгрузил технику.

Улумбеков считает, что самостоятельные попытки решить данную проблему могут привести к криминалу. По его словам, в будущем ожидаются «еще примерно такие же объемы», которые компания окажется «не в состоянии переварить».

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) запретил проводить сделки с рядом российских компаний. В санкционный список были включены ОПК «Оборонпром», ОАК, «Уралвагонзавод», «Алмаз-Антей», а также Ростех, «Севмаш», «Совкомфлот» и Объединенная судостроительная корпорация.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
ОАК
Оборонпром
ОСК
Ростех
Севмаш
Совкомфлот
Уралвагонзавод
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
29.12.2021
Главные достижения оборонно-промышленного комплекса России в 2021 году
30.10.2017
Российские компании адаптировались к санкциям, заявил Мантуров
13.10.2014
Тонкая настройка системы
09.04.2014
«Так и мы не простачки!»
29.12.2008
Перечень системообразующих организаций, утвержденный правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики
29.12.2008
Правительство РФ включило в перечень для господдержки 6 частных машиностроительных холдингов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 09:15
  • 2
Крейсер "Адмирал Нахимов" в ходе модернизации получит оружие четвертого поколения
  • 23.03 09:00
  • 3
Приоритеты возрождения
  • 23.03 08:56
  • 20296
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.03 08:56
  • 4
ПЗРК Stinger российскому летчику не помеха
  • 23.03 08:54
  • 41
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 23.03 04:17
  • 40
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 22.03 19:35
  • 9
Спецоперация России: повстанческое движение на Украине
  • 22.03 17:44
  • 163
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 22.03 16:54
  • 1204
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.03 14:58
  • 19
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.03 03:37
  • 22
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 21.03 22:06
  • 4097
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.03 12:14
  • 2
Названо пригодное для войны против США оружие России
  • 21.03 05:44
  • 245
В США удивились размерам Су-75
  • 19.03 20:11
  • 1
НАСА впервые запустит сверхтяжелую ракету SLS в мае