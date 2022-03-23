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ЦАМТО

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов посетил завод ОАК в Казани

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Строительство первого образца модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2 в цеху Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова (КАЗ, филиала ПАО "Туполев"). Казань, 27.08.2021
Строительство первого образца модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2 в цеху Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова (КАЗ, филиала ПАО "Туполев"). Казань, 27.08.2021.
Источник изображения: пресс-служба Президента Татарстана

ЦАМТО, 22 марта. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов 22 марта с рабочим визитом посетил Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова – филиал ПАО "Туполев" (входит в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех).

Юрий Борисов посетил сборочные цеха предприятия, где реализуется программа производства стратегических ракетоносцев Ту-160М, а также осмотрел производственные мощности для выпуска пассажирских самолетов Ту-214. Сегодня самолет выпускается малой серией в спецверсиях.

Юрий Борисов сообщил, что сейчас изучаются возможности ОАК по увеличению серийности производства Ту-214.

"Завод уже в полной мере подготовил производство. Поэтому сегодня мы будем обсуждать вопросы, как нам выйти поэтапно на минимум 10 самолетов Ту-214, – сказал Юрий Борисов. – Насущный вопрос – это восстановить в нужном количестве производство отечественных моделей для того чтобы мы не испытывали сложностей с перевозками граждан России как внутри страны, так и за рубежом".

Вице-премьер обсудил с руководством ПАО "ОАК" и предприятий, входящих в состав корпорации, вопросы форсирования программ импортозамещения в авиационной промышленности. В рабочем совещании, которое состоялось после осмотра производственных мощностей, приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь, управляющий директор ПАО "Туполев" Вадим Королев, директор Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова Николай Савицких.

"Казанский авиационный завод в контуре ОАК располагает необходимыми производственными площадями и компетенциями по строительству пассажирских лайнеров Ту-214. Этот самолет мы не переставали выпускать и сегодня в новых условиях готовы выполнить поставленные задачи, – сообщил генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь. – На заводе продолжается программа модернизации производства. Перед Казанским авиазаводом, как и другими предприятиями ОАК, стоит задача привлечения квалифицированных кадров для выполнения растущей производственной программы. Уверен, при поддержке республиканских властей, мы с этой задачей справимся".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-214
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
Персоны
Борисов Юрий
Слюсарь Юрий
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