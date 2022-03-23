CBM Group отзывы: действительно достойный брокер?

В период экономических кризисов все больше обывателей обращаются к инвестиционному рынку, надеясь, если не заработать, то хотя бы не потерять накопления. Финансовые рынки — лучший для этого инструмент. Но инвестирование в финансовые рынки невозможно без надежного посредника.

CBM Group — одна из тех онлайн-площадок, с которой нет нужды задумываться, честный это брокер или развод.

Британской компании в 2022 году исполнится 7 лет. И это 7 лет системной работы и больших достижений. Сегодня на платформе реально торгуют две сотни тысяч онлайн-инвесторов из разных стран мира, 87% из которых успешно и стабильно только увеличивают свои доходы.

Отзывы о CBM Group

В опубликованных отзывах о CBM Group содержится много полезных сведений. Но чаще всего авторы отзывов о CBM Group обсуждают следующее:

Платит ли брокер?

Соответствуют ли торговые условия заявленным на сайте?

Огромное количество положительных отзывов о CBM Group на специализированных форумах как Rucoins (https://rucoins.info/otzyvy/cbm-group-otzyvy-mozhno-doveryat-dengi-brokeru/), в блогах на Medium, Reddit и Hashtap, в соцсетях ВК и ОК, заставляет прийти к выводу о его безупречной репутации. О компании с не таким большим опытом (семь лет на рынке), это лучшее, что можно услышать. Ни зарубежные, ни российские трейдеры не сообщают ни о каких проблемах, связанных с выводом средств или исполнением других финансовых обязательств.

В пользовательском соглашении указано, что вывод прибыли занимает до двух дней. И эта информация находит подтверждение в отзывах о CBM Group.

Что касается второго вопроса, то и здесь трейдеры считают, что брокер строит сотрудничество на взаимовыгодных условиях. CBM Group стремится удержать онлайн-трейдеров на своей платформе как можно дольше. Все данные, указанные на сайте, соответствуют действительности. А значит, пользователям ждать неприятных сюрпризов не приходится.

Бизнес-модель CBM Group

Бизнес-модель CBM Group очень прозрачна, особенно на фоне некоторых конкурентов.

Известно, что различные брокерские компании преследуют разные цели. Их можно разделить на два типа:

с дилинговым центром;

со сквозным исполнением ордеров.

В чем же отличие между этими типами?

Первый тип брокерских компаний:

сводит сделки клиентов внутри своих серверов;

не выводит ордера в пул реальных поставщиков ликвидности;

манипулирует ценами активов, создавая на графиках неоправданные разрывы (гэпы) и импульсы (шпильки);

расширяет спреды, особенно на выходе новостей;

оперирует скрытыми комиссиями;

часто отказывается исполнять приказы по заявленной цене;

запрещает применять прибыльные стратегии, например, скальпировать, торговать на новостях.

Кроме того, в этом случае между брокером и онлайн-трейдером существует конфликт интересов. Стабильно зарабатывающий клиент неинтересен. Его прибыль приводит онлайн-брокера к убыткам.

Брокеры второй категории (к ним относится CBM Group) являются приверженцами иных ценностей:

компания играет посредническую роль без вмешательства в ценообразование;

наличие реальных рыночных котировок;

обеспечение лучших цен от ведущих поставщиков ликвидности;

прибыль брокера формируется за счет наценок на спред и разумных комиссий;

отказ от каких-либо дополнительных платежей за проведение неторговых операций;

молниеносное исполнение приказов;

отсутствие реквот;

стандартные свопы;

разрешение любых законных стратегий в трейдинге.

В данном случае онлайн-посредник заинтересован, чтобы трейдеры увеличивали депозиты и торговали лучше и больше, что и подтверждают отзывы о CBM Group.

Условия

Из отзывов о CBM Group следует, что с брокером сотрудничать не только безопасно, но и выгодно.

Предложения:

Депозиты — от 150 долларов США. Объемы — от одной сотой лота. Спреды — плавающие, узкие. Современный функциональный терминал UTIP. Настраиваемое кредитное плечо — от 1к100 до 1к1000. Комиссия за лот — 5 долларов США. Отсутствие скрытых сборов.

Инвесторам открыт доступ практически ко всем высоколиквидным финансовым рынкам:

фондовому (акции и индексы);

Форекс (разнообразные валютные пары);

товарно-сырьевому (нефть, газ, металлы, сельскохозяйственная продукция).

С CBM Group легко торговать криптовалютой. Платформа исключает неудобства и риски, присущие криптобиржам:

защита денег и персональных данных значительно выше;

простой процесс регистрации и понятный интерфейс;

быстрое пополнение торгового счета и регулируемые законодательством сроки вывода прибыли;

низкие по сравнению с криптобиржами издержки.

Авторы отзывов о CBM Group констатируют, что брокер создал абсолютно прозрачный и комфортный механизм сотрудничества.

Доступное инвестирование с CBM Group

Те инвесторы, которым пока не хватает знаний и навыков, чтобы уверенно торговать самостоятельно, с удовольствием, согласно отзывам о CBM Group, берут подписку на торговлю с аналитиком. Услуга существует в двух видах:

торговые сигналы;

живые онлайн-сессии.

Сигналы — популярный сервис. Пользователь получает в течение дня несколько торговых идей и сам решает, применять их на практике или нет. Отзывы о CBM Group свидетельствуют, что зарабатывать на ТС достаточно просто, поскольку эффективность торговых сигналов составляет 85%. Причем ТС бесплатны для всех клиентов компании.

Что касается онлайн-сессий, то они пользуются спросом как у новичков, так и у продвинутых онлайн-трейдеров. Ведь в процессе совместных торгов с профессионалом можно не только прирастить капитал, но и усовершенствовать свои навыки трейдера.

Оба сервиса доступны к подключению через персонального менеджера (предоставляется каждому вновь зарегистрировавшемуся клиенту).

Заключение

Отзывы о CBM Group и другая обнаруженная в сети информация позволяют прийти к заключению: это действительно честный брокер, а не развод. Вот и ответ на главный вопрос. А все остальное — дело техники. С CBM Group даже начинающий инвестор способен со временем стать успешным и состоятельным.