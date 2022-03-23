Балтфлот в Калининградской области провел учения сил ПВО

Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Тактико-специальные учения с военнослужащими соединения противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота (БФ) по обнаружению и уничтожению воздушных целей условного противника прошли в Калининградской области.

"Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 отработали задачи по обнаружению, идентификации, сопровождению воздушных целей условного противника", - говорится в сообщении БФ, распространенном во вторник.

В свою очередь расчеты комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь С-1" взяли под контроль воздушное пространство в районе позиций С-400 и отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению малоразмерных целей, имитирующих беспилотники противника и вертолеты, проводящие разведку местности.

"Военнослужащие провели электронные (учебные) пуски ракет ЗРПК "Панцирь С-1", успешно поразив все воздушные цели, имитирующие летательные аппараты противника различных классов, в частности беспилотники и малоразмерные вертолеты", - сообщает флот.

По его данным, учения плановые, в них было задействовано около 100 военнослужащих, свыше 10 единиц военной и специальной техники.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.