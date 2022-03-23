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РИА Новости

В Минпромторге предложили создать в России кибервойска

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Женщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
Женщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил подумать о создании в России кибервойск и гособоронзаказа в этой сфере.

"Я считаю, было бы очень правильным, наверное, не имею права давать советов министерству обороны, но как предложение - о создании кибервойск и о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере, где они могли бы, не получив отсрочку (от армии – ред.), а получив занятость и развивая свои профессиональные компетенции, приносить пользу своей стране, развивая в себе свои патриотические качества", - сказал Шпак на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"После этого, я надеюсь, они бы десять раз подумали перед тем, как покидать пределы родины в погоне за длинным рублем в иностранных компаниях", - добавил он.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
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