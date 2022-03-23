Военный летчик рассказал о вылетах во время спецоперации по защите Донбасса

Командир экипажа военного вертолета Ка-52 Александр во вторник, 22 марта, рассказал «Известиям» о том, как проходят боевые вылеты во время спецоперации России по защите Донбасса.

Отмечается, что летчик за время спецоперации совершил 28 боевых вылетов, в которых перед ним стояли самые разные задачи: от обстрелов техники противника до прикрытия российских колонн, двигающихся на территорию Украины.

«Очень часто туда летаем на удары по объектам противника. Группы противника остались еще во многих населенных пунктах, они еще не зачищены, приходится помогать. Вылетов очень много, регулярно летаем. После каждого вылета идет разбор полетов и подготовка к повторному вылету», — поделился Александр.

По его словам, самые запоминающиеся моменты случаются тогда, когда нужно сопровождать технику своей страны.

«Больше всего запомнился вылет на прикрытие колонн, потому что когда ты летишь и сопровождаешь свою технику, своих ребят <…> любой, кто двигается им навстречу, для тебя потенциальный противник. Очень эмоционально начинаешь действовать в ситуации, когда начинается приближение противника в сторону твоих войск», — рассказал Александр.

Обычно вылеты проходят спокойно, техника работает отлично, подытожил летчик. После выполнения заданий проходит разбор полетов, анализируется, что произошло на территории противника, как он действовал.

Ранее командир ведущего судна в группе вертолетов Ми-24, летчик Олег Есман рассказал «Известиям» о боевом вылете на аэродром Гостомель в Бучанском районе Киевской области Украины в ходе спецоперации по защите Донбасса. По его словам, группе из восьми ударных боевых вертолетов Ми-24 была поставлена задача сопроводить восемь вертолетов Ми-8, на которых было по 16 десантников.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская нродные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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