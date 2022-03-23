«Кинжальная» атака: Россия впервые применила на Украине гиперзвук

В Иваново-Франковской области удалось уничтожить боевые части для ракетных комплексов «Точка-У»

Войска России и народных республик Донбасса продолжают продвигаться вперед на разных направлениях. Силы ДНР завершают разгром 53-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Российские подразделения добивают разрозненные группы националистического батальона «Донбасс». 21 марта в военном ведомстве рассказали о результатах первого боевого применения гиперзвукового комплекса «Кинжал». В Мариуполе российские ВС продолжают эвакуировать из опасных районов мирных жителей.

Наступление продолжается

К 21 марта подразделения российских вооруженных сил полностью взяли под контроль населенный пункт Сладкое. Как сообщили в Минобороны РФ, сейчас они уничтожают разрозненные группы националистического батальона «Донбасс».

Войска Донецкой Народной Республики завершают разгром 53-й механизированной бригады ВСУ и наступают в направлении населенного пункта Новомихайловка.

— Всего за ночь в данном районе уничтожено до 50 боевиков, три танка, четыре БМП, два орудия полевой артиллерии и четыре автомобиля повышенной проходимости, — перечислили в Минобороны России. Кроме того, подразделения ДНР ведут бои с силами 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и завершают взятие под контроль населенный пункт Верхнеторецкое.

Российские военные взяли под контроль заглубленный командный пункт ВСУ в Николаевке — пригороде Киева. Украинские военные, которые несли там службу, добровольно сдались. Половину пленных, которых насчиталось 61 человек, составляют старшие офицеры.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов Источник изображения: iz.ru

Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования был нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и формирований националистов на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области, в результате уничтожено более 80 «солдат удачи» и украинских националистов, рассказали в Минобороны РФ.

Таким же типом ракет был уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец.

Группой «ночных охотников», состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, уничтожено восемь танков, четыре БМП и три БТР.

По данным российских военных, за ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 военных объекта Украины. Среди них четыре командных пункта, две установки РСЗО огня в районах населенных пунктов Наливайковка и Золочевка, шесть ЗРК «Бук М-1», три орудия «Мста-Б» в районе Вышгород, четыре склада боеприпасов и также 23 места скопления боевой техники.

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над населенными пунктами Чернобаевка и Циркуны.

Гиперзвуковой удар

Российские военные проанализировали эффективность гиперзвукового оружия, которое на прошлой неделе впервые было применено в боевых условиях.

— Минобороны России проанализированы результаты поражения объектов военной инфраструктуры Украины авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Уничтожены подземные защищенные хранилища украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У», расположенные в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, а также крупные склады горючего в населенном пункте Константиновка Николаевской области, — рассказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он обратил внимание, что пуск «Кинжала» был произведен с дистанции более тысячи километров. Время полета составило менее 10 минут.

— За счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии, боевая часть ракеты комплекса «Кинжал» уничтожила расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал, построенный еще в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет, — уточнил генерал.

Уничтожение гиперзвуковой ракетой комплекса «Кинжал» крупного склада горючего в населенном пункте Константиновка было обусловлено ее невидимостью и неуязвимостью для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Источник изображения: iz.ru

Представитель Минобороны отметил, что комплекс «Кинжал» применяется с обычной боевой частью, хотя специалистам хорошо известны возможности оружия и по дальности, и по типу заряда.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, гиперзвуковой комплекс «Кинжал» был применен российскими военными на Украине из-за его уникальных боевых возможностей. Это стало проверкой для новейшей ракетной системы.

— В обоих случаях целью «Кинжала» были сложные и хорошо защищенные укрытия, — обратил внимание эксперт. — В Ивано-Франковске российская гиперзвуковая ракета ударила по складу боеприпасов, который находился в бывшем хранилище ядерного оружия. Это не просто бункер — это сложнейшее инженерное сооружение, которое к тому же, находилось глубоко в горе. Поэтому опыт боевого применения по такой цели «Кинжала» бесценен для российских военных. Цель была ликвидирована, а наша гиперзвуковая ракета показала уникальные характеристики.

Без участия украинской стороны

Начальник Национального центра управления обороны (НЦУО) России генерал-полковник Михаил Мизинцев 21 марта рассказал об отчаянном положении мирных жителей Мариуполя, на улицах которого идут бои с боевиками запрещенного в России экстремистского полка «Азов». На сегодняшний день в смертельной опасности и в условиях тяжелейшей гуманитарной катастрофы находятся около 130 тыс. человек.

— Блокируя коридоры для выхода мирных жителей, националисты лишают их возможности спастись, оставляя в зоне боевых действий в качестве «живого щита», — рассказал генерал Мизинцев. — А всех, кто пытается самостоятельно эвакуироваться, повсеместно подвергают издевательствам или подло расстреливают в спину. При этом на фоне официального заявления Киева об отказе провести гуманитарную операцию, а боевикам сложить оружие, они лицемерно отдали указание националистическим батальонам покидать город небольшими группами под видом мирных жителей, переодевшись в гражданскую одежду, используя любые возможности, в том числе по гуманитарным коридорам. И бандиты незамедлительно начали выполнять этот приказ.

Начальник НЦУО рассказал, что 20 марта террористы «Азова» убили родителей двоих несовершеннолетних детей.

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— Прикрываясь этими же детьми, на машине, принадлежавшей семье, пытались выехать по гуманитарному коридору в Запорожье, но были выявлены и оперативно задержаны российскими военнослужащими, а дети спасены и им оказывается необходимая помощь, — добавил Мизинцев.

По данным российских военных, из Мариуполя вышли и сейчас находятся в России в полной безопасности более 62 тыс. человек. Они открыто рассказывают о преступлениях нацистов, все свидетельства тщательно фиксируются.

— Все они будут детально расследованы, виновные найдены и безусловно понесут заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния, — заявил генерал-полковник Мизинцев. Подобные преступления на регулярной основе происходят и в других населенных пунктах: в Одессе и Чернигове из медицинских учреждений идет срочная выписка пациентов, в том числе находящихся в тяжелом состоянии, для оборудования националистами в этих зданиях опорных пунктов и огневых точек, а также складов военного имущества и боеприпасов; в Николаевской области, практически во всех крупных населенных пунктах, боевики территориальной обороны проводят обход домовладений и заставляют записываться в свои ряды всех лиц мужского пола, за отказ расстреливают на месте.

Россия продолжает без участия украинской стороны мероприятия по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан в безопасные районы, заверил генерал.

Опасная химия

В Минобороны России 21 марта сообщили о провокации украинских националистов в городе Сумы. Глава местной областной администрации ранее заявил, что на заводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака. Угрозы для жителей Сум нет, так как воздушные массы двигались «не в сторону города».

— Напомню, что еще 19 марта мы официально предупредили о минировании данного предприятия украинскими националистами для совершения провокации с целью обвинений России в якобы применении «химического оружия», — заявил Игорь Конашенков. — Хочу в очередной раз подчеркнуть: Вооруженные силы Российской Федерации не планировали и не наносят никаких ударов по украинскими объектам хранения или выработки ядовитых веществ. Координаты всех подобных объектов и данные о хранящихся там ядовитых веществах на территории Украины получены нами при захвате боевой документации 4-й бригады украинской национальной гвардии. За любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несет прямую ответственность киевский националистический режим.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alex Chan Tsz Yuk Источник изображения: iz.ru

В Минобороны России заявляют, что украинские националисты продолжают размещать военную технику в жилых кварталах и прикрываться местным населением. Генерал Конашенков привел в пример случай с торговым центром в районе Виноградарь на окраине Киева. В украинских источниках появились фотографии разрушенного здания ТЦ с пояснением, что российская армия стреляет по гражданским постройкам. Как заявил представитель Минобороны, этот торговый центр не работал, его площади использовались для хранения боеприпасов, а парковка — для размещения военной техники. В частности, установок РСЗО, которые вели из этого района огонь.

— Российской разведкой по нескольким каналам были подтверждены координаты позиции украинских реактивных систем залпового огня, а также вскрыто расположение склада с реактивными боеприпасами, — подчеркнули в ведомстве.

На видеокадрах объективного контроля хорошо видно, как в торговый центр на окраине Киева въезжает украинская установка залпового огня для укрытия после очередного залпа и перезарядки ракет.

Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре, сообщил Игорь Конашенков.

Богдан Степовой

Роман Крецул