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ЦАМТО

Минобороны Чехии планирует дополнительную закупку вертолетов UH-1Y и AH-1Z

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Вертолеты AH-1Z Viper (на переднем плане) и UH-1Y Venom (на заднем плане)
Вертолеты AH-1Z Viper (на переднем плане) и UH-1Y Venom (на заднем плане).
Источник изображения: защита-blog.com

ЦАМТО, 22 марта. Минобороны Чехии планирует закупить дополнительные многоцелевые вертолеты UH-1Y "Веном" и ударные AH-1Z "Вайпер", ссылаясь на то, что "действия России на Украине продемонстрировали недостаточность ранее заказанных машин".

Как сообщает Defense News со ссылкой на заявление министра обороны Яны Черноховой, у Министерства обороны имеются предпосылки, чтобы наверстать упущенное в контексте расходов на оборону. Имеются в виду планы Праги увеличить военные расходы до 2% ВВП в соответствии с ее обязательствами перед НАТО.

Я.Чернохова обсудила заинтересованность министерства в закупке дополнительных вертолетов производства Bell Helicopters во время недавней встречи с министром обороны США Ллойдом Остином.

Количество дополнительных вертолетов, которое Чехия намерена приобрести, не разглашается. Тем не менее, чешские эксперты ожидают, что Прага купит 12 вертолетов в дополнение к первому заказу.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Чехии в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) 4 ударных вертолетов AH-1Z и сопутствующего оборудования общей стоимостью 205 млн. долл. Ранее, в октябре 2017 года Госдепартамент США одобрил продажу Чехии в рамках программы FMS до 12 многоцелевых вертолетов UH-1Y общей стоимостью до 575 млн. долл.

После оценки представленных США предложений в конце 2019 года МО Чехии признало оптимальной, исходя из потребностей Вооруженных сил, закупку комбинации из 8 многоцелевых UH-1Y и 4 ударных AH-1Z.

Министры обороны США и Чехии 12 декабря 2019 года подписали письмо с предложением и принятием предложения о продаже ВС Чехии вертолетов UH-1Y "Веном" и AH-1Z "Вайпер". Общая стоимость заказа составила 14,5 млрд. крон (около 650 млн. долл.). Планируется, что поставки будут завершены в 2024 году.

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