"Ростех" выпустил апохроматический телескоп для фотосъёмки планет и созвездий

Москва.22 марта. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" "Ростеха" разработал новый телескоп для астрофотографии на базе апохроматического объектива, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Модель уже запущена в производство на Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС) в Подмосковье. Приобрести её можно по предварительному заказу на предприятии, поскольку каждый телескоп собирается и юстируется индивидуально", - сказано в сообщении, распространенном во вторник.

По информации пресс-службы, новый телескоп из линейки "Астро-Апо" с диаметром объектива 105 мм и светосилой f/6,2 предназначен для широкого круга пользователей. Он позволяет наблюдать более 100 небесных тел из каталога Мессье - планеты, эллиптические и спиральные галактики, звездные скопления, разные виды туманностей и делать их фотоснимки.

"Отличие нового изделия в том, что оно построено на базе апохромата: объектива со специальной конструкцией линз. В классическом объективе волны разной длины, формирующие разные цвета на фото, преломляются в стекле по-разному, что приводит к искажениям изображения, цветовой кайме и ореолам. Это особенно заметно при съёмке объектов на больших расстояниях. В объективах-апохроматах используются несколько линз из стекол специальных сортов. Благодаря этому волны разной длины фокусируются строго в нужной точке без расхождения", - отмечается в сообщении.

Ещё одна особенность объектива в том, что он оптимизирован для максимальной скорости термостабилизации. Это означает, что за короткое время он приходит в температурное равновесие с окружающей средой, за счёт чего также снижаются искажения при фотосъемке.

"С помощью нового телескопа пользователь сможет осуществлять процесс наблюдения планет, туманностей, созвездий и других объектов космоса, а также производить качественную фотосъемку, в том числе для дальнейшего изучения звездного неба. Такая оптика подходит как любителям, так и профессионалам", - сказал генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов, на которого ссылается пресс-служба.

"Телескоп разработан конструкторами нашего предприятия. Качество апохроматических объективов ЛЗОС широко известно во всем мире и считается эталонным. В настоящее новый телескоп уже доступен для заказа", - отметил Игнатов.

Сообщается, что ЛЗОС (входит в холдинг "Швабе") также оснастил новинку двухскоростным фокусером собственной разработки, который позволяет осуществлять высокоточную наводку на резкость при наблюдении и фотографировании.