Новый и модернизированный ракетоносцы Ту-160 выпустят в этом году

Казанский авиационный завод в полной мере подготовил производство, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов

КАЗАНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Один новый и один модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160 будут выпущены в 2022 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев").

"Заодно мы проинспектировали и сверили часы по производству боевой авиации. Казань, как известно, является основным заводом - производителем стратегической авиации для наших Военно-воздушных сил. Здесь, слава богу, идет все по плану, производство готово. По этому году мы ожидаем один модернизированный и один новый самолет Ту-160. Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство", - сказал он.

В ходе визита вице-премьер осмотрел производственные площади авиационного завода и обсудил его дальнейшие производственные планы.

Ранее сообщалось, что два оснащенных новыми образцами вооружения Ту-160М пополнят дальнюю авиацию РФ в 2022 году.

Ту-160 (неофициальное российское название "Белый лебедь") - советский, затем российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Наряду с Ту-95МС составляет основу современного авиапарка дальней авиации Воздушно-космических сил России. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием целей в удаленных районах. Ту-160 - самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет.