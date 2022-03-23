В ОСК сообщили о закладке двух больших подлодок проекта "Лада" в этом году

Решение о заключении госконтракта на строительство новой серии судов принимает Минобороны России

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Две большие многоцелевые дизель-электрические подводные лодки проекта 677 серии "Лада" будут заложены на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в текущем году. Об этом ТАСС сообщили в ОСК.

"Закладка двух больших подводных лодок проекта "Лада" состоится в нынешнем году", - сказали в холдинге.

В ОСК отметили, что решение о заключении государственного контракта на строительство новой серии лодок этого проекта принимает Минобороны России.

Головная лодка серии "Лада" Б-585 "Санкт-Петербург" в сентябре 2021 года вошла в боевой состав Северного флота. Подлодка Б-586 "Кронштадт" и третья по счету субмарина серии Б-587 "Великие Луки" готовятся к передаче флоту в 2022 году.

Подводные лодки проекта 677 относятся к четвертому поколению ДЭПЛ и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам. "Адмиралтейские верфи" являются единственным заводом - строителем подлодок данного класса.