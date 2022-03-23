Австралийский «беспилотный истребитель» получил имя

ВВС Австралии официально назвали свой перспективный ведомый беспилотник. Вчера, 21 марта, пресс-служба компании Boeing Australia объявила о присвоении летательному аппарату, разработанному в рамках программы Airpower Teaming System, названия MQ-28A Ghost Bat.

«Присвоение имени — особенный момент в истории авиации для наших партнеров RAAF и отраслевой группы из более чем 35 австралийских поставщиков. Летательный аппарат назван в честь летучей мыши-призрака — австралийского млекопитающего, известного тем, что он объединяется в стаю для поиска пищи и охоты. Это название сполна отражает уникальные характеристики датчиков самолета и является подходящим названием для этой новаторской авиатехники», — рассказал Глен Фергюсон, директор Airpower Teaming System Australia and International.

Беспилотник MQ-28A Ghost Bat Источник изображения: boeing.com.au

MQ-28A Ghost Bat представляет собой почти 12-метровый дрон, способный действовать автономно или под управлением оператора. При этом управление может осуществляться как с наземной станции, так и экипажем пилотируемого самолёта. В Минобороны Австралии называют новую разработку «щитом для более дорогих пилотируемых самолётов». Ключевая особенность нового беспилотника — модульная структура: он может комплектоваться различными носовыми модулями, а также нести разведывательные модули или вооружение. По мнению разработчиков, именно сменная носовая часть будет «сюрпризом» для противника.