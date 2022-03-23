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Немцы на Украине: как Германия стремится выйти вперед в НАТО

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

Junge Welt (Германия): помощники Бербок. Немецкие наемники на Украине

Провозглашенная Шольцем "смена эпох" становится явью, пишет автор Junge Welt. Придерживающаяся антироссийских взглядов Бербок открыто признает желание занять руководящую роль в ЕС. Министр уверена – Германии доверяют в мире. Как отмечает автор, её совершенно не смущает то, что некоторые страны это мнение не разделяют.

Впервые после 1945 года немцы с оружием в руках, в том числе как минимум один штатный военнослужащий бундесвера, стреляли по русским солдатам и при этом убили десять или одиннадцать из них. "Смена эпох", провозглашенная Олафом Шольцем, становится явью – в речи его министра иностранных дел о "Разработке национальной стратегии безопасности", произнесенной в пятницу, а также в большой, выдержанной в деловом стиле статье, в которой газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung как бы между прочим сообщает об этом убийстве.

Концепция Бербок, немецкие наемники на Украине и репортаж, где их боевые "успехи" изображаются как нечто нормальное – звенья одной цепи. Министр иностранных дел годами ведет себя как антироссийский рупор, и вот сейчас она близка к своей первой цели. На вопрос ведущей телепередачи "Темы дня" Алин Аббуд (Aline Abboud) в пятницу, не хочет ли правительство Германии на основе концепции Бербок "занять более четко выраженную руководящую роль в ЕС или даже внутри НАТО", та лаконично ответила: "Да, определенно да". По ее словам, "мы" – самая сильная экономика в ЕС, а в НАТО вместе с США – "одна из сильнейших экономических наций", а это означает, что "мы должны взять на себя особую ответственность". Мощь Германии – достаточное основание для следующей немецкой войны по отношению к Москве: мы делаем это, потому что можем.

Потому что тот, кто способен выложить 100 миллиардов евро на довооружение, а в будущем от 70 до 80 миллиардов ежегодно на бундесвер, естественно должен, по мнению Бербок, вести за собой остальных. Западные поставки вооружения киевскому правительству оцениваются миллиардами, ЕС и НАТО являются фактически участниками происходящего. Не доставало только боевиков с западными паспортами. Воинственное настроение у населения западных стран как в 1999 году ("геноцид"), в 2001 году ("Аль-Каида"*) и 2003 году ("оружие массового поражения") достигло с помощью масс-медиа должного уровня, чтобы теперь нам стрелять самим. А какую фантастическую картину нарисовала Бербок в "Темах дня": "К нам испытывают невероятно большое доверие в мире", потому что мы сделали ставку "на сотрудничество, дипломатию и гуманитарную помощь". При этом неважно, что у некоторых азиатских, арабских и африканских стран взгляд на это другой.

Неизвестно, сколько немецких наемников последовало призыву украинского президента вступать в его Иностранный легион. Оценки колеблются от нескольких сотен до десятка тысяч. Но ясно одно: федеральное правительство делает вид, что ничего не знает и позволяет украинскому посольству работать в качестве бюро по найму, а также не строит препятствий опекаемым немецкими спецслужбами нацистам, некоторые из которых годами служили в фашистском полку "Азов".

Статья в Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung кончается сообщением из среды наемников: "Нас стало на четыре человека меньше". Помощники Бербок – это и берлинское пушечное мясо. Это тоже вписывается в германскую традицию, в особенности, когда речь идет о походах на Россию.

* террористическая организация, запрещена в России

Арнольд Шёльцель (Arnold Schölzel)

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