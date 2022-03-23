В России предложили создать кибервойска

Замглавы Минпромторга России Василий Шпак предложил Минобороны создать кибервойска, в которых могли бы проходить службу ИТ-специалисты. Свое мнение он выразил на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Трансляция доступна на сайте Госдумы.

По словам Шпака, предложение о создании кибервойск и соответствующего государственного заказа было бы очень правильным с точки зрения обороны и безопасности. Он считает, что в таких подразделениях специалисты могли бы одновременно приносить пользу стране и развивать свои профессиональные компетенции.

По мнению замминистра, если в России появятся кибервойска, ИТ-специалисты будут реже уезжать из страны «в погоне за длинным рублем в иностранных компаниях». В Telegram-канале ИТ-комитета Госдумы пояснили, что войска в сфере кибербезопасности будут защищать страну от «цифровых угроз», актуальных в настоящее время.

Ранее сообщалось, что хакеры из группировки Anonymous поставили ультиматум оставшимся в России западным компаниям. Киберпреступники пригрозили им кибератаками, если в течение 48 часов они не прекратят свою работу на территории страны.