Индия проведет ТОиР истребителей Су-30МК2 ВВС Уганды

ЦАМТО, 22 марта. Уганда подписала с Индией меморандум о взаимопонимании по вопросу технического обслуживания и поддержки парка из шести истребителей Су-30МК2, закупленных Угандой в России 10 лет назад.

Как сообщает Airrecognition.com со ссылкой на угандийское издание The Independent, документ был подписан 4 марта в Кампале (столица Уганды) командующим Военно-воздушных сил Народных сил обороны Уганды генерал-лейтенантом Чарльзом Лутайя.

Техническое обслуживание будет осуществляться индийской государственной компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL), имеющей лицензию на производство и проведение ТОиР истребителей Су-30МК.

Высокая комиссия (аналог торгового представительства) Индии в Кампале в своем аккаунте в Twitter сообщила о том, что эта сделка стала первым крупным оборонным соглашением с Угандой после обнародования премьер-министром Нарендрой Моди "10 принципов взаимодействия Индии и Африки" в парламенте Уганды 25 июля 2018 года.

Финансовые детали сделки остаются под грифом "секретно". По всей видимости, повышенная секретность связана с участием в проекте России, на которую наложены жесткие санкции со стороны коллективного Запада.