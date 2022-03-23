ВС Израиля в течение года получат новый танк "Меркава" Mk.5

ЦАМТО, 22 марта. Согласно информации Jewish News Syndicate, танк нового поколения "Меркава" Mk.5, получивший наименование "Барак" (или "молния" на иврите), поступит на вооружение ВС Израиля в течение года.

По информации издания, танк будет оснащен модернизированной системой активной защиты Trophy производства Rafael Advanced Defense Systems; обеспечивающими круговой обзор дневными/ночными камерами для повышенная ситуационной осведомленности; колиматорным индикатором для командира танка, сходный с применяемым на истребителях.

Танк также будет оснащен новыми усовершенствованными датчиками, позволяющими обнаруживать цели и быстро обстреливать их. На новый ОБТ будут интегрированы современные средства РЭБ. Танк получит передовые системы обработки данных.

Часть новых возможностей танка была раскрыта в программе создания боевой бронированной машины следующего поколения "Кармель" (Carmel) компании Israel Aerospace Industries (IAI).

Последняя версия ОБТ семейства "Меркава" Mk.4 Windbreaker уже оснащена САЗ Trophy, обеспечивающей защиту танка от разных угроз, включая реактивные гранаты, ПТРК и противотанковые боеприпасы. Trophy обеспечивает круговую защиту танка по азимуту, а также широкий охват по углу места, сохраняя заранее определенную зону безопасности для пехоты.