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Интерфакс-АВН

Минобороны сообщило о ликвидации за сутки 137 украинских военных объектов

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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Российская авиация за сутки уничтожила 137 украинских военных объектов, в воздухе сбито 14 дронов, включая один Bayraktar ТВ2 турецкого производства, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение суток оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 137 военных объектов Украины", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

По его словам, среди них - "шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), один зенитный ракетных комплекс (ЗРК), восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 101 место скопления боевой техники".

"Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что ночью ударами группы вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник" уничтожено девять украинских танков, семь БМП и БТР.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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