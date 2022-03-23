Минобороны сообщило о ликвидации за сутки 137 украинских военных объектов

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга.

Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Российская авиация за сутки уничтожила 137 украинских военных объектов, в воздухе сбито 14 дронов, включая один Bayraktar ТВ2 турецкого производства, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение суток оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 137 военных объектов Украины", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

По его словам, среди них - "шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), один зенитный ракетных комплекс (ЗРК), восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 101 место скопления боевой техники".

"Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что ночью ударами группы вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник" уничтожено девять украинских танков, семь БМП и БТР.