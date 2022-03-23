«Роскосмос» раскрыл судьбу ракет «Союз» для OneWeb

Ракеты «Союз», изначально предназначенные для заапуска британских космических аппаратов OneWeb, будут выведены из соответствующего проекта. Судьбу носителей раскрыл ТАСС руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец.

«Роскосмос выводит из проекта OneWeb шесть ракет-носителей, оплаченных инозаказчиком», — сказал он.

По его словам, ракеты будут использованы для обеспечения пусков по федеральной программе и в интересах других заказчиков.

Ранее «Роскосмос» отказался запускать «Союз» с OneWeb до получения гарантий неиспользования данных космических аппаратов в военных целях. В ответ на это в британской компании сменили пускового оператора на SpaceX. Соответствующее решение OneWeb гендиректор Роскосмоса назвал чушью.