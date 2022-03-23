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Военное обозрение

Евросоюз согласовал создание европейских «сил быстрого реагирования», не входящих в НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Европа в скором времени обзаведется собственными силами быстрого реагирования, не входящих в НАТО, а значит и не подчиняющихся США. Соответствующее решение было принято вчера, 21 марта, в Брюсселе.

На прошедшем в понедельник заседании глав МИД и министров обороны стран Евросоюза было принято решение о формировании европейских сил быстрого реагирования, которые должны буду "быстро реагировать" на всевозможные кризисы и угрозы в Европе.

Всего в новое формирование на первом этапе войдет примерно пять тысяч военнослужащих из разных стран Евросоюза, в дальнейшем они могут достигнуть численности в 50 тысяч. Планируется, что действовать они будут независимо от США, т.е. это первые самостоятельные силы ЕС, не относящиеся к НАТО. Создаются они в рамках программы в области обороны и безопасности "Стратегический компас".

Решение о формировании европейских сил быстрого реагирования не окончательное, утверждение стратегии должно произойти на встрече лидеров Евросоюза 24-25 марта. Естественно это пока только концепция, никаких подробностей, кроме численности и общих задач, об этих формированиях нет.

Отметим, что Европа уже продолжительное время желает обзавестись собственными войсками, которые могли бы действовать без привлечения и одобрения США. Попытки создать в разное время "европейское оборонительное сообщество", "еврокорпус", "боевые группы ЕС", "армию ЕС" предпринимались неоднократно, но препоны ставили США и их главный союзник в Европе - Великобритания. Теперь же, после выхода Лондона из ЕС, у Брюсселя появился реальный шанс реализовать свою давнюю мечту. Основные страны, проталкивающие идею создания европейской армии - Франция и Германия.

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Страны
Великобритания
Германия
США
Франция
Проекты
NATO
Евросоюз
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