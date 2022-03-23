Космонавт впервые снимет российский сегмент МКС в завершенной конфигурации

Его строительство завершилось в ноябре 2021 года

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Космонавт Петр Дубров, возвращение на Землю которого запланировано на 30 марта на корабле "Союз МС-19", впервые проведет съемку российского сегмента МКС после завершения его строительства. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

В госкорпорации напомнили, что 30 марта на Землю на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-19" вернутся российские космонавты Антон Шкаплеров и Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.

"После расстыковки с МКС экипаж корабля впервые проведет съемку российского сегмента в окончательной конфигурации. Его строительство было завершено в ноябре 2021 года", - отметили в Роскосмосе, уточнив, что съемку будет проводить Дубров после ухода корабля на безопасное расстояние от станции.

Корабль "Союз МС-19" отстыкуется от модуля "Рассвет" в 10:19 мск 30 марта. Приземление запланировано в 14:29 мск того же дня юго-восточнее города Жезказгана.

В состав российского сегмента МКС входят шесть модулей: функционально-грузовой блок "Заря", служебный модуль "Звезда", малые исследовательские модули "Поиск" и "Рассвет", многоцелевой лабораторный модуль "Наука" и узловой модуль "Причал".