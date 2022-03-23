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«Буки» прикрытия сбили два Су-25 ВСУ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» вывел из строя два Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса.

Как уточняется, зенитчики прикрывали колонны материально-технического обеспечения, дислоцированные под Черниговом. 

Тогда расчет «Бука» под командованием Сергея Овчаренко выявил вражеский штурмовик Су-25 и ликвидировал аппарат.

Затем расчетом было принято решение прикрыть подразделения сухопутных войск, после чего была выведена из строя вторая цель.

«Боевой расчет показал качественную подготовку, слаженные действия в ходе реальных боевых действий. Мы перевелись в готовность в указанном боевом секторе, была обнаружена воздушная цель, провели опознавание. По команде на уничтожение был произведен пуск, цель была поражена. Должны были сменить позицию, но обнаружили вторую цель, осуществили захват, доложили командиру и, получив разрешение, уничтожили вторую цель. Это были самолеты противника», — рассказал Овчаренко.

По словам командира расчета, авиация противника угрожала сухопутным войскам, поэтому, несмотря на большой риск, «Бук» остался на месте, а героизм зенитчиков помог спасти жизни российским военным, пишут Известия.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Бук-M3
Су-25
Проекты
Бук ЗРК
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