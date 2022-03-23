Рогозин на Байконуре поставил ультиматум странам-партнерам по проекту МКС

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на космодроме Байконур после успешного запуска пилотируемого корабля «С. П. Королёв» (Союз МС-21) к Международной космической станции рассказал о его примечательности и важности.

А также поставил ультиматум странам-партнёрам по проекту МКС.

«Я бы не хотел быть в этом политическом вопросе предсказуемым. Я хотел бы оставить за собой пространство для манёвра. Но, в целом, надо иметь в виду, что мы с санкциями соглашаться не будем. Мы не бесхребетные. Это такая отрасль, которая не имеет права вилять хвостом. Это ракетчики. Это гордость страны. Я горжусь тем, что работаю здесь. Если санкции введены против нас, не только против «боевых» наших подразделений, против наших военных предприятий, но и против тех предприятий, которые сугубо гражданские, типа РКЦ «Прогресс» или наш головной институт ЦНИИмаш, они-то здесь причём? ЦУП то здесь причём? Пусть отменяют санкции. Никаких компромиссов не будет. Мы ждём до конца марта. Отсутствие ответа на моё обращение или отрицательный ответ станут основой для принятия нами решения. Каким оно будет — наберитесь терпения», - цитирует его Роскосмос.