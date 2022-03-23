Турки не захотели отдавать Украине С-400

Анализ WSJ о Турции и Украине: дай С-400, получи F-35 (Haber7, Турция)

Турки пришли в ярость от "интересного сценария", предложенного в США. Согласно ему, Турция может передать С-400 Украине, а взамен получить американские F-35 и вернуться в программу их производства. Читатели портала Haber7 видят в этом попытку столкнуть Анкару и Москву лбами и вместо этого предлагают закупиться С-500.

В статье, опубликованной в The Wall Street Journal, одном из ведущих американских средств массовой информации, предлагается интересный сценарий, согласно которому Турция в случае передачи С-400 Украине может получить F-35 и вернуться в программу производства этих истребителей.

Президент Украины Зеленский в своих предыдущих заявлениях отмечал, что на Украине должна быть объявлена бесполетная зона. При этом НАТО и США отвергали такое решение, говоря, что оно будет означать "прямую войну с Россией".

США убеждали Польшу, члена НАТО, передать Украине свои истребители МиГ-29 российского производства, а Польша предложила: "Мы передадим эти самолеты вам бесплатно, а вы – Украине", – однако американская администрация отклонила это предложение. Утверждалось, что две страны перебрасывают мяч друг другу, чтобы не вступать в противостояние с Россией.

После того как Зеленский, выступая перед Конгрессом США, поднял аналогичные вопросы и открыто попросил С-300 и военные самолеты, Америка перешла к активным действиям и начала дипломатию относительно отправки Украине С-300 и российских военных самолетов, находящихся прежде всего у бывших стран-участниц Варшавского договора.

Дай С-400, получи F-35

В то время как в американских СМИ публикуется множество мнений и анализов о том, как эти вооружения будут поставлены, обращает на себя внимание публикация, вышедшая в The Wall Street Journal.

В статье Пола Кольбе (Paul Kolbe) под названием "Российские ракеты Турции могут защитить Украину" рассматривается вероятность возвращения Анкары в проект F-35 в обмен на размещение Турцией С-400 российского производства на Украине.

В статье данный вопрос затрагивается следующим образом: "Украине нужно зенитное оружие, а у Турции есть одно – система С-400 российского производства, которая вызвала огромную негативную реакцию со стороны США и привела к исключению Анкары из программы F-35".

Далее Пол Кольбе продолжает: "Как насчет тройной игры? США помогают Турции направить свои С-400 на Украину, Турции поставляют F-35, это также помогает восстановить отношения между США и Турцией в противовес России".

У Турции четкая позиция

Президент Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция не хочет потерять ни России, ни Украину, и выступал за прекращение конфликта дипломатическим путем. Эрдоган – единственный лидер, который столько раз контактировал как с Путиным, так и с Зеленским. Он нацелен на организацию встречи двух президентов в Турции и урегулирование проблемы в более короткие сроки. Более того, Турция достигла большого дипломатического успеха, проведя переговоры министров иностранных дел России и Украины в Анталье. В дальнейшем министр иностранных дел Турции Чавушоглу (Çavuşoğlu) продолжил мирные усилия, отправившись сначала в Москву, а затем во Львов.

Комментарии читателей

черный

Комедия.

человек171

Вместо того чтобы просить С-400 у Турции, направьте "Пэтриот" (Patriot). Ваша цель – поставить Турцию в сложное положение. Раз уж вы так любите Украину, почему вы не там со своими танками и самолетами?

Керем

Мы купили С-400, потому что главная опасность – это вы.

Гость

А мы создадим свои самолеты.

Газиантеп27

Пусть Индия даст С-400. Почему Индии никто ничего не говорит? Потому что перед ней мусульманский Пакистан.

Наджи бей – Мерсин

Они идут на любые хитрости и махинации, чтобы втянуть Турцию... Мы ни в коем случае не должны попасться в эту и другие подобные коварные ловушки...

Гость

Вы нас за идиотов держите? Не нужны нам ваши самолеты, скоро свои создадим. Отдайте наши деньги.

друг

У них вообще нет мозгов, что ли?

Сейит

Нас хотят скормить России.

из газиантепа

США – босс террористических организаций. Им ни в коем случае нельзя доверять.

сердар

Пусть Греция предоставит С-300.

Йылмаз

Нужно срочно заказать еще одну партию.

Умут

Вы можете дать F-35 Украине.

заза

Умут, это было бы лучше на самом деле.

Из Дюздже

С-400 важнее F-35. США знают это. Вы можете защитить свою страну не самолетами, а средствами противовоздушной обороны. Смотрите, Украина не смогла и одного самолета поднять в воздух, потому что у нее нет системы ПВО.

Алпер

У меня предложение получше: дайте нам 500 ядерных боеголовок, а мы дадим вам С-400, и делайте, что хотите.

бекир

Это план по втягиванию Турции и России в конфликт. Газ перекроют, промышленность рухнет, мы останемся без системы противовоздушной обороны большой дальности. Не сможем покупать ни масло, ни пшеницу у России. От F-35 проку не будет.

Гражданин

С-400 никому нельзя отдавать. Более того, мы также должны купить С-500. Страна без противовоздушной обороны – словно дом без крыши. Мы и "Пэтриоты" купим, пусть только предоставят, но не хотят предоставлять.

бекир

Их цель – столкнуть Турцию и Россию лбами...

Насущный

Они пробуют всевозможные способы поссорить нас с Россией.

Гражданин

Мы F-35 и так производим.

Асым

С-400 мы приберегаем для вас.

гость

Наоборот, мы должны выйти из НАТО и объединиться с Россией. Так будет лучше всего. Мы будем в большей безопасности.

Мехмет Оздем

F-35 – полное фиаско. Хорошо, что нас исключили. Зачем возвращаться?

E.A

Их стремление – разжечь русско-турецкую войну.

Анатолия

Турцию пытаются подставить. Это противостояние США и России, мы не должны вмешиваться.

Не купятся

Примерно как "дай автомобиль, возьми велосипед".

Али

Против кого были приобретены С-400? Конечно же, против НАТО. Кто спланировал переворот 15 июля 2016 года? НАТО.