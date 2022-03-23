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Аляска до сих пор не дает Путину покоя

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Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Трефилов

The Times (Великобритания): Россия продала Аляску в 1867 году, но она до сих не дает Путину покоя

Почему в отношениях между Россией и США возник кризис? Этим вопросом задается автор The Times. По его мнению, причина может заключаться в российской исторической памяти и западной забывчивости. Под угрозой оказалась даже Аляска.

Из-за конфликта на Украине Вашингтон и Москва оказались ближе всего к прямому столкновению со времен Карибского кризиса 1962 года. Мы решили, что война между ядерными сверхдержавами невозможна и потому невероятна. Мы забыли многое из прошлого, связывающего Россию и США, а Москва, особенно ее лидеры, – нет. Чтобы лучше понять мотивы и шаги Путина, надо знать, что он помнит.

История США по-Путину начинается в 1800-х, когда русские исследователи открыли фактории на западном побережье Америки. В 1867 году Россия продала Америке Аляску, свою тогдашнюю колонию. Американцы об этом практически забыли, но русские националисты помнят – и до сих пор сетуют, что их обманули.

Прямых контактов у двух государств практически не было, и друг о друге они почти не знали. Американский исследователь Джордж Кеннан, дальний родственник своего тезки, известного дипломата времен холодной войны, романтически расписал читателям красоты и диковины Кавказа и Сибири. С другой стороны царь-реформатор Александр II в 1871 году отправил младшего сына учиться в США (а заодно уберечь от неподходящей любовной интрижки).

В 20-й век обе страны вошли с сознанием народов-первопроходцев, раздвигающих свои границы: русские – в Сибири и на юге, американцы – на западе. В чем они остаются похожи до сих пор, так это в склонности считать свою цивилизацию и свои ценности образцом для подражания. Во время Первой мировой войны, за которой в России последовала война гражданская, Американский Красный Крест и Христианская молодежная организация отправили в Россию миссионеров – учить крестьян современным методам земледелия, а сельских женщин – премудростям материнства. Дай им только шанс, приговаривали миссионеры-оптимисты, и русские станут такими же, как американцы.

Как это часто бывало, политика США и Запада в отношении России и ее преемника, Советского Союза, оказалась непоследовательной. Поначалу Запад тоже направил войска – в поддержку России. Однако, когда в 1918 году в России разразилась гражданская война, Запад поддержал белых. Изменить ход событий он был не в силах, да и цели у интервентов были другие. Поэтому американские войска в Сибири приглядывали за японцами, у которых там были свои интересы. Однако, как и с продажей Аляски, американцы об интервенции забыли, а русские помнят.

За исключением Второй мировой, до конца холодной войны контакты двух стран были ограничены. Они смотрели друг на друга сквозь призму собственных надежд и страхов. Чем был Советский Союз – социалистическим раем справедливее любой демократии и капитализма или чудовищной тиранией, где людей ломали и перековывали? Были ли США образцом либерализма и эффективнейшей капиталистической системой в мире? Пришедший к власти Владимир Ленин так и думал: он и его преемник Иосиф Сталин восхищались американскими методами производства. С другой стороны, СССР видел в США вопиющее неравенство под властью горстки капиталистов-кровопийц. Эти стереотипы воцарились с новой силой, когда Россия снова оказалась в изоляции. Подконтрольные государству СМИ рассказывают россиянам все более жуткие небылицы об Украине и США, а американцы путают путинский режим и армию с русским народом. Появились даже сообщения о гонениях на русскоязычных на улицах Америки.

Эта стремительная перемена не нова, но она усугубляет трудности в американо-российских отношениях. Многие американцы восприняли русскую революцию 1917 года с надеждой и энтузиазмом. "Я видел будущее, и оно работает", — заявил журналист-разоблачитель Линкольн Стеффенс (Lincoln Steffens) после краткой встречи с новыми коммунистическими правителями России. Однако оптимизм сменился страхом перед "красной угрозой" начала 1920-х годов, когда американские власти развернули кампанию по борьбе с саботажем и рейды Палмера (по имени генпрокурора США Александра Палмера, прим. перев.) против лиц, заподозренных в большевизме. У США даже не было посла в Москве с 1917 по 1933 год.

В годы Второй мировой американское общественное мнение – по наущению Вашингтона – увидело в СССР союзника. Свирепый медведь стал плюшевым мишкой, а советский диктатор – добрым дядей Джо. После войны, когда Советский Союз построил империю в Восточной Европе, произошел очередной разворот, и США охватила вторая волна борьбы с красной угрозой – на сей раз под воздействием демагогов вроде сенатора Джо Маккарти.

Вдохновленное убедительным аргументом Кеннана (на сей раз того, что дипломат), что Советский Союз как держава-оппортунист будет давить до тех пор, пока не столкнется с твердым отпором, американское правительство приступило к политике сдерживания. Доктрина Трумэна, план Маршалла и программный Документ 68 Совета национальной безопасности заложили к началу 1950-х годов основу для затяжной экономической, военной и политической конфронтации, которая все же избегала полномасштабной войны. Что показательно, ее поддержали обе партии. Действительно, порой Америка и Советский Союз казались странной парочкой, которая то и дело ссорилась, но постепенно притиралась и училась друг с другом жить. Когда холодная война подошла к мирному концу в 1989 году (какое счастье!), СССР распался. США расслабились и переключили свое внимание на другое. Как оказалось, рано: Россия по-прежнему велика, богата природными ресурсами и имеет крупную армию с ядерным оружием.

В 1990-е Америка относилась к России со снисходительным безразличием. Новым рубежом для американского бизнеса стала Азия, и позже администрация президента Барака Обамы объявила об этом стратегическом развороте – особенно в сторону крепнущего Китая. Россия же попала в лапы продажных олигархов и бывшего офицера КГБ Владимира Путина. Запад поначалу не видел в нем проблемы. "Я посмотрел ему глаза. Он мне показался прямолинейным и порядочным", – заявил президент Джордж Буш в 2001 году после саммита в Словении.

Воспользовавшись невниманием Вашингтона, Путин под шумок восстановил характерные черты старого режима с жесткой вертикалью власти, во главе которой стоит непогрешимый, всемогущий и всезнающий вождь.

Пресса и социальные сети жестко ограничены. Однако от прежнего, сталинского, путинский режим отличается тем, что у него нет идеологии, как выстроить лучший мир, и нет веры, что история рано или поздно двинется в правильном направлении. Путин спешит восстановить российское могущество – то есть вернуть все то, что якобы принадлежит России. В первую очередь, Украину.

В последнее десятилетие он даже не делает из этого особой тайны – просто прочтите его речи. Его трактовка истории зачастую абсурдна и неверна, но он истово в нее верит, ведь он убежден, что русские духовно выше загнивающего и бездуховного Запада.

Он считает, что в 1990-е Запад предал Россию, расширив НАТО на восток до границ России. И неважно, что знаменитого обещания "ни дюйма на восток" официально так и не прозвучало. Да, сейчас, оглядываясь назад, можно сказать, что Запад мог бы обойтись с Россией и получше. Действительно, тот же Кеннан в свое время назвал расширение НАТО "самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после холодной войны". Путина возмущают и тревожат односторонние шаги Америки по смене режимов в Ираке и Ливии. Чтобы проверить американскую и западную решимость, он – сперва на пробу, а затем уже с удвоенной решимостью – двинулся в приграничные государства, развязал войну с Грузией, а затем жестоко подчинил себе Грозный и Чечню. Запад ничего не сделал. Как не сделал и в 2014 году, когда путинская армия под неубедительным прикрытием "добровольцев" захватила Крым.

Решительная реакция США и других ведущих держав, не говоря уже о необычайном сопротивлении Украины, Путина наверняка поразила. Все должно быть совсем не так. Хотя многие в Вашингтоне и Москве уже списали президента Джо Байдена со счетов как дряхлого старика, он продемонстрировал необходимые лидерские качества. На Россию уже обрушились санкции и унижение из-за неудач на Украине.

Может ли Вашингтон почерпнуть полезный совет из прошлого? Во-первых, США не могут себе позволить устраниться от мира. Ведь Путин пригрозил им ядерной войной. И чем бы ни закончилась операция на Украине, диктаторы по-прежнему будут затевать конфликты, которые угрожают как союзникам США, так и процветанию и безопасности самой Америки. Байден, похоже, это понял и поведет американский народ за собой. Долгое и тяжкое бремя сдерживания Америка выдержала благодаря двухпартийной поддержке Конгресса и общественности.

Международная арена останется такой же, как и до Второй мировой: демократические страны противостоят фашистам и милитаристам, а их окружают неприсоединившиеся державы. Вашингтону, как некогда Великобритании и США, надо крепить и углублять дружеские отношения и пытаться привлечь на свою сторону реально или потенциально враждебные державы (а при необходимости им противодействовать) и поддерживать как можно лучшие отношения с неприсоединившимися. И будем надеяться, что когда этот кризис минует, Вашингтон и другие западные столицы не забудут, насколько важно знать, кто друг, а кто – враг.

Что же касается России, то пока она остается страной-изгоем, Вашингтону придется вернуться к сдерживанию. Заодно можно вспомнить, обновить и запустить план Маршалла 21-го века по восстановлению Украины. В то же время Вашингтону нужно задуматься над тем, как относиться к России после того, как все это закончится. Очевидно, что простые русские – не режим и заслуживают великодушного отношения. Ошибки 1990-х годов не должны повторяться. В итоге Россию надо будет вернуть в сообщество народов. Администрацию Байдена от такой перспективы наверняка отшатнет, однако в краткосрочной перспективе это будет лишь означать, что с Путиным придется вести себя так же как со Сталиным во время Второй мировой. Да и Путин не вечен.

У США есть надежда на лучшее будущее с другой Россией. Оптимистично, да, но подумайте о мрачных альтернативах.

Маргарет Макмиллан (Margaret MacMillan)

Маргарет Макмиллан – историк, заведующая кафедрой истории и международных отношений Лондонской школы экономики. Автор книги "Война: как нас сформировали конфликты".


Комментарии читателей:

William Cooper

Расширение НАТО – провокация только для тех, кто вторгается к соседям.

Icecubed

Россия в руинах. Она всегда был экономически слаба и зависела от экспорта сырья, а теперь ее вооруженные силы оказались бумажным тигром и истекают кровью на Украине. На восстановление уйдут годы, если это вообще случится. У ее не будет доступа к технологиям для современной войны, и она лишится даже своего оружия. Демография тоже усугубляется: у него больше нет безграничных запасов пушечного мяса как во время Второй мировой. Малейшие поползновения Путина к Прибалтике, не говоря уже об Аляске, – полная ерунда. Так за что же Западу уважать Россию, а особенно Путина? Единственный ответ – это что у него 6 000 ядерных боеголовок. Это достаточно веская причина, чтобы вернуть, например, их спортсменов на Олимпиаду? Смахивает на шантаж и посылает совершенно неверный сигнал другим странам. Когда этот конфликт закончится, Россию надо изолировать до тех пор, пока Путин не уйдет, а Россия не будет готова загладить свои преступления.

Kevin Mooney

Ее ржавые ядерные бомбы в таком ужасном состоянии, что отправитель от них пострадает ничуть не меньше адресата.

Richard Turner

Россия вполне может стать самодостаточной благодаря помощи Китая и торговым отношениям с симпатизирующими ей странами типа Индии. Так что вовсе она не в руинах. А серьезная и неизменная угроза западной демократии.

Professor Frank

Я не согласен, что НАТО не должна была расширяться на восток. Это значило бы отказать Польше, Венгрии, Прибалтике, Румынии и прочим в безопасности.

Путин не остановился бы на Украине, если бы не нынешние границы НАТО.

Mr C Kershaw

Может, Китай рано или поздно аннексирует Сибирь. Ведь если вспомнить историю, самые лакомые земли всегда захватываются по неравным уговорам. Тогда Япония вернет Курилы и Сахалин. Турция будет претендовать на Крым, а Швеция – на Санкт-Петербург. Чудесная штука история.

Susan Holliday

План Маршалла для Украины – прекрасная идея.

Alexander Stevenson

И пустить на это замороженные на Западе российские резервы.

Jinja

Какой абсурд. Россия – самая огромная страна в мире, и Путин мог бы сделать для своего народа столько всего – повысить уровень жизни, улучшить инфраструктуру и так далее. А ему подавай только экспансию и олигархов.

Какую память он по себе оставит на Украине и в России – одну разруху!

Uffici

Ну уж Анкориджу точно ничего не грозит. Там даже у мамочек есть по дробовику.

richard curtis

Размером с целый континент вроде Австралии, а ВВП как у Италии. США на разработку нового истребителя тратят столько же. Похоже, Путин держится на одной злости и уксусе.

Alejandro

Почему, спрашивается, заголовки статей по Украине никак не связаны с их содержанием?

Мысль, что Аляска не дает Путину покоя, никак не развивается. Как максимум краткое резюме американо-российских отношений.

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