"Беспрецедентные" санкции против России выйдут Западу боком

The National Interest (США): сломает ли Китай стену западных санкций против России?

США предупредили Китай об ответственности за поддержку "российской агрессии", но он по-прежнему "беспардонно" игнорирует санкции, пишет TNI. По мнению автора статьи, это показывает, в какой опасности находится Запад и его кампания максимального давления на Москву.

Китай беспардонно нарушает санкции, показывая, какими опасностями чревата западная кампания максимального давления на Москву.

В пятницу президент Джо Байден почти два часа беседовал по телефону с китайским лидером Си Цзиньпином.

В четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала во время брифинга, что этот разговор "дал возможность президенту Байдену оценить позиции председателя Си" в вопросе российской операции против Украины. Псаки отметила, что Китай не осуждает Россию за ее действия, и это вызывает глубокую озабоченность в Вашингтоне по поводу сближения Пекина и Москвы. "То, что Пекин не осуждает Россию за ее действия, говорит о многом. Это говорит о многом не только в России или на Украине, но и во всем мире", — добавила она.

От Байдена ждали заявлений о том, что Пекин заплатит большую цену за поддержку российской операции на Украине. В китайской расшифровке беседы эта спорная тема вообще не упоминается, а вместо этого подчеркивается, что "конфликт и конфронтация не соответствуют ничьим интересам", а также отмечается необходимость совместной работы сторон "в интересах мира во всем мире и спокойствия".

Госсекретарь Энтони Блинкен в четверг предупредил, что Китай несет ответственность "за любые действия в поддержку российской агрессии". "Последствия" таких действий никто публично не излагал, однако многие считают, что это будут вторичные санкции против китайских фирм, занимающихся бизнесом в России.

Китай не стал вместе с Западом осуждать Россию за ее действия на Украине. Пекин в своих заявлениях призывает стороны как можно скорее урегулировать конфликт посредством переговоров. Он открыто отвергает заявления Запада, который называет российскую спецоперацию необоснованной и неспровоцированной, и обвиняет НАТО в том, что она довела российско-украинские отношения до точки разрыва. Давая недавно пресс-конференцию, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь (Zhao Lijian) вспомнил знаменитое высказывание Джорджа Кеннана, который сказал: "Расширение НАТО станет самой роковой ошибкой американской политики в эпоху после холодной войны". Американское правительство, заявил Чжао Лицзянь, "не обратило на это внимания и настойчиво продолжало расширение НАТО на восток, сделав это уже пять раз. Решение США о продвижении НАТО в восточном направлении напрямую связано с сегодняшним украинским кризисом".

Официальный представитель китайского МИД отметил, что ответственность за кризис несет не Россия, а Запад. "Ключ к разрешению украинского кризиса находится в руках США и НАТО, — сказал он. — Мы надеемся, что США и НАТО, будучи главными виновниками этого кризиса, задумаются о своей роли в украинских событиях. Они должны честно взять на себя ответственность и предпринять реальные действия по урегулированию ситуации, разрешению проблем и прекращению конфликта на Украине в кратчайшие сроки".

Чжао Лицзянь во время пятничного брифинга отметил, что Пекин не потерпит никакого давления со стороны Вашингтона из-за Украины. "Соединенные Штаты пытаются оклеветать Китай, оказать на нас давление, что крайне безответственно и ни в коей мере не способствует решению этой проблемы. Мы против этого и просто не можем согласиться с позицией США", — сказал он. Его слова привело российское государственной информационное агентство ТАСС. Чжао Лицзянь охарактеризовал китайскую позицию в украинском конфликте как "объективную и справедливую", и добавил, что Пекин руководствуется "собственными независимыми суждениями".

Пока неясно, в какой степени и насколько успешно Кремлю удастся ослабить экономические последствия от обширных западных санкций за счет углубления связей с Китаем. Но понятно одно. Пекин не заинтересован в свертывании своих активных торгово-инвестиционных отношений с Россией. В феврале Китай подписал с Россией соглашение о поставках нефти и газа сроком на 30 лет на общую сумму 117,5 миллиарда долларов, а в марте стало известно, что связанные с государством китайские участники рынка задумались о покупке долей в российских энергетических и сырьевых компаниях. Большие и малые китайские розничные инвесторы решили не присоединяться к западным санкциям и вместо этого намерены скупать российские рыночные активы.

"Некоторые китайские инвесторы считают, что России сегодня больше не к кому обратиться, кроме как к Китаю, — рассказал CNN управляющий директор и руководитель исследовательской фирмы BOCOM International Хао Хун (Hao Hong). — Китаю нужно сырье, и Россия будет вынуждена продавать его по низким ценам. Одна древняя китайская пословица гласит, что когда два моллюска дерутся, это выгодно рыбаку".

Китай почти полностью защищен от прямых гуманитарных, военных и территориальных последствий конфликта, и поэтому, судя по всему, он использует украинский кризис к собственной выгоде, пытаясь переформатировать основы международной финансовой системы, сформировавшейся после холодной войны.

На этой неделе газета Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия задумалась о переходе в расчетах с Китаем с доллара на юань. Это станет самым мощным в современной истории ударом по нефтедоллару. Возможно даже, это положит конец тридцатилетнему периоду финансовой гегемонии США и подорвет один из самых устойчивых источников продолжительного американского благосостояния.

Китай беспардонно нарушает санкции, показывая, какими опасностями чревата западная кампания максимального давления на Москву. Беспрецедентный санкционный режим Вашингтона, а также его бесцеремонные угрозы наказать те страны, которые, как ему кажется, помогают России, может спровоцировать частичный раскол мира на два экономических блока. Такое развитие событий в конечном итоге ослабит Запад и придаст смелости его врагам.

Марк Эпископос