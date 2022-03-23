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Интерфакс-АВН

Избранный президент Южной Кореи назвал пуски КНДР нарушением межкорейского соглашения

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Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль.
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

Гонконг. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что недавняя стрельба из реактивных систем залпового огня, произведенная Северной Кореей, является нарушением межкорейского соглашения о снижении военной напряженности, сообщает "Ренхап".

"Разве это не нарушение соглашения от 19 сентября? (...) Это явное нарушение", - отметил он.

Юн Сок Ель напомнил, что это был 11-й пуск ракет в этом году и первый с использованием реактивной системы залпового огня.

Ранее военные Южной Кореи заявили, что Пхеньян произвел четыре выстрела из реактивных систем залпового огня в Желтое море.

Отмечается, что Юн Сок Ель занимает жесткую позицию по отношению к КНДР и в вопросах безопасности. Прежде он говорил о необходимости нанесения превентивного удара по Северной Корее в случае непосредственной угрозы и обещал развернуть дополнительные подразделения американской противоракетной системы THAAD в Южной Корее.

Юн Сок Ель был избран президентом Южной Кореи 9 марта и должен вступить в должность в мае.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Продукция
THAAD
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