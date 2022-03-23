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Вестник Мордовии

Редкая украинская самоходная установка БТР-3М2 захвачена в районе Киева

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

В ходе боев в районе украинской столицы бойцами российских ВДВ захвачен 120-мм самоходный миномет на базе БТР-3Е1.

Как сообщает проект "РГ: русское оружие", эта машина была создана для армии Таиланда в 2013 году. Перевозимый боекомплект - сорок мин. Максимальная дальность стрельбы - 7100 метров. Скорострельность - 10 выстрелов в минуту. Также имеется 12,7-мм пулемет НСВТ "Утес" с запасом патронов в 300 штук.

Мощность двигателя - 325 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч, на плаву - 8 км/ч. Запас хода по топливу - 600 км. Масса - 16500 кг. Экипаж- 4 человека. Всего Таиланд получил восемь таких самоходок.

В 2014 году два предназначавшихся на экспорт БТР-3М2 отправили в одну из бригад национальной гвардии Украины.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Таиланд
Украина
Продукция
БТР-3
Компании
Минoбороны РФ
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