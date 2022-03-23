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Интерфакс-АВН

Байден заявил, что у Украины достаточно средств для ведения оборонительных действий

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © REUTERS / POOL

Он отверг наличие у США биологического и химического оружия в Европе

Вашингтон. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден не согласился с предположениями, что у Украины недостаточно снаряжения и средств для обороны.

"Идея о том, что у них недостаточно современного снаряжения, просто неточна", - сказал Байден на встрече с представителями крупного бизнеса.

По его словам, у Киева, как оценивают США и НАТО, есть все необходимое, "чтобы они могли делать то, что они делают".

Кроме того, Байден отверг наличие у США биологического и химического оружия в Европе.

По его словам, Россия "утверждает, что у нас в Америке есть биологическое, а также химическое оружие в Европе, это просто неправда".

Он добавил: "Они (Россия - ИФ) также заявляют, что на Украине есть биологическое и химическое оружие. Это явный признак того, что они сами рассматривают возможность использования того и другого".

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
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