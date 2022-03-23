Смертельный «режим тишины»

Украинские власти санкционировали применение оружия по беженцам, пытавшимся покинуть населенные пункты

В Мариуполе, других городах Украины, которые оккупировали неонацисты, гуманитарная катастрофа. Нет света, тепла, еды. Уцелевшие от обстрелов жители вместе с детьми и стариками прячутся по подвалам в темноте и холоде. Нацисты используют их как живой щит, даже не сообщая о гуманитарных коридорах, открытых Россией. Собственный народ стал для военно-политического руководства Украины заложником политических амбиций.

Некоторые читатели и авторы «ВПК» сообщают, что с их родственниками в Мариуполе нет связи. А те жители, которые, рискуя жизнью, прорываются оттуда под пулями националистов, рассказывают: в городе отсутствует какая-либо связь, кругом разруха, беспредел нацистов, людей хоронят во дворах жилых зданий. Ни о каких гуманитарных коридорах люди ничего не знают, их держат в неведении. Попытки обойти шлагбаумы и вырваться из ада пресекаются автоматными очередями. Это подтвердил и глава ДНР Денис Пушилин.

И все же мы не оставляем надежд вызволить из беды жителей Мариуполя и других городов. Российская Федерация исключительно в гуманных целях в очередной раз выступила с инициативой к официальному Киеву по открытию 14 гуманитарных коридоров и проведению эвакуации мирного населения, иностранных граждан из Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя. При этом действуют несколько коридоров: в направлении России и через подконтрольные киевским властям территории. Еще по одному гуманитарному коридору из городов Энергодар, Волноваха, Изюм – через подконтрольные киевским властям территории.

Украинская сторона в своем официальном ответе вроде как согласовала четыре маршрута: из Сум и прилегающих населенных пунктов в полтавском направлении, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Лозовую. При этом Киев категорически воспрещает выезд гражданского населения в сторону России.

“Украинские власти дали разрешение националистам применять оружие по тем, кто предпримет попытки эвакуации в РФ, угрожая убить родственников, оставшихся на украинской территории”

«Полностью понимая масштабы гуманитарной катастрофы в блокированных населенных пунктах, мы согласились и с дополнительными маршрутами, предложенными украинской стороной, – сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. – Это коридоры из города Тростянец и поселка Краснополье Сумской области в полтавском направлении, а также из города Коростеня Житомирской области в район Чернобыльской атомной электростанции для проезда ремонтной бригады к поврежденной националистами линии электропередачи».

Но как правило, такие обещания остаются на бумаге. Украинские власти утверждали, что обещанный режим тишины российскими Вооруженными силами якобы не соблюдается, а также о якобы блокировании в ряде населенных пунктов автотранспортных колонн и гуманитарного груза.

«Мы ответственно заявляем, что это очередная подлая ложь и наглая провокация со стороны официального Киева», – подчеркнул Мизинцев.

На блокпостах действительно проводятся досмотры автомобильного транспорта, но только с единственной задачей – не допустить выхода под видом мирных жителей на освобожденные территории диверсионных групп и боевиков националистических батальонов, осознавших бесперспективность дальнейшего сопротивления или дезертирующих из районов боевых действий.

Кроме того, достоверно установлено, что националистами изъяты автобусы, в том числе школьные, а также другие транспортные средства, предназначенные для эвакуации беженцев, в целях использования их в качестве маневровых огневых точек.

Или взять нелепое требование со стороны украинских официальных лиц о разминирования силами российских подразделений гуманитарного маршрута из Мариуполя в Запорожье. Оно невыполнимо по простой причине. Минно-взрывные устройства вблизи Мариуполя установлены националистами и находятся в городской черте в зоне их огневого воздействия, а заминированный участок дороги гуманитарного коридора в Запорожье проходит через территории, подконтрольные батальонам территориальной обороны. Поэтому должностные лица Украины должны разобраться с реальной обстановкой и прекратить выдвигать нелепые требования. Увы, от таких «профессионалов» сейчас зависят жизни десятков тысяч мирных граждан, в том числе и иностранцев. Российской же стороной режим тишины в объявленные дни неукоснительно соблюдается.

Нацисты используют такие моменты для многочисленных перегруппировок отдельных подразделений, огневого воздействия по позициям Вооруженных сил России и формированиям Луганской и Донецкой народных республик. То есть для улучшения своих позиций.

Повторим: украинская сторона всячески препятствует эвакуации мирных жителей и иностранных граждан, запуганных неонацистами физической расправой людей.

Во-первых, никто не оповещает о наличии гуманитарных коридоров. Во-вторых, те, кто и узнает о них, физически туда попасть не могут ввиду массового террора, устроенного киевскими властями. Тому свидетельство – приказ министра обороны Украины о категорическом запрете выхода мирных жителей из блокированных населенных пунктов, в первую очередь в сторону РФ.

Вырваться из блокированных националистами населенных пунктов удается только отдельным гражданам и одиночным автомобилям. Это те люди, которые на личных авто, а также пешком, хорошо зная местность, пробрались на территорию РФ. По состоянию на 13 марта удалось выбраться всего 341 человеку.

«По личной просьбе к руководству Российской Федерации главы дипломатической службы Ватикана Пола Ричарда Галлахера приняты беспрецедентные меры безопасности и проведена успешная гуманитарная операция на киевском направлении по эвакуации детей-сирот из детского дома. Эвакуированы в безопасное место 52 ребенка и 23 человека из числа сопровождающего персонала», – сказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Вооруженными силами России обеспечена гарантированная безопасность гуманитарных колонн из города Тростянца в составе 75 автобусов для эвакуации мирных жителей, в город Энергодар колонна с гуманитарной помощью, из города Коростень перемещение ремонтной группы в составе 15 человек к поврежденной националистами линии электропередачи.

Официально заявлено, что гуманитарные коридоры в сторону РФ теперь будут в одностороннем порядке, без всяких согласований открываться ежедневно с 10 часов утра, а на других направлениях – по согласованию с украинской стороной. На подконтрольных Вооруженным силам России территориях гарантируется обеспечение полной безопасности. Хотелось бы, чтобы Международный комитет Красного Креста и ООН на местах более плотно работали с украинскими властями для информирования населения Украины об этой российской инициативе.

Но в этой ситуации украинские власти с 9 марта начали тотальную рассылку гражданам сообщений о немедленном прибытии на пункты мобилизации для призыва на военную службу. Более того, санкционировали националистов на применение оружия по тем, кто предпримет попытки эвакуации в РФ, угрожая убить родственников, оставшихся на украинской территории.

Представители одной из иностранных диаспор сообщили в МО РФ: «Прошу о помощи. Все в отчаянии. Людей не выпускают из города, они фактически находятся в плену у батальона «Азов», устраивают провокации, в городе полное отсутствие власти, «Азов» творит, что хочет. Умоляю, спасите город от этой власти. Люди уже натерпелись от них сполна».

«Уверен, что скоро настанет то время, когда мы сможем показать всему миру живых свидетелей этой трагедии, у нас все задокументировано», – подчеркнул Мизинцев.

К сожалению, все обращения к цивилизованному Западу, прежде всего к Международному комитету Красного Креста о принятии эффективных мер по воздействию на мэров украинских городов и официальный Киев остаются пока не услышанными. Вместе с тем только за сутки в официальные структуры РФ и непосредственно в Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине по различным каналам обратились еще 27 439 мирных граждан Украины и иностранцев с просьбами об эвакуации в Россию. Всего же в базе данных уже 2 617 349 желающих эвакуироваться почти из двух тысяч населенных пунктов Украины.

Радикалы из батальонов территориальной обороны продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита свыше 4,5 миллиона мирных граждан, изъявивших желание немедленно эвакуироваться в безопасные районы от устроенных националистами ужасов и произвола.

Также в заложниках у украинских неонацистов остаются более семи тысяч граждан из 21 иностранного государства, официальные обращения от которых о спасении соотечественников уже получил наш Межведомственный координационный штаб. Но украинская сторона на официальные и неофициальные обращения, в том числе и от международных партнеров, практически никак не реагирует.

Несмотря на перечисленные трудности и, казалось бы, на непреодолимые препятствия, удалось с начала проведения специальной военной операции без участия Киева из опасных зон Украины эвакуировать уже более 187 тысяч человек, из них 46 696 детей. Через пункты пропуска проследовали свыше 22 тысяч единиц личного автомобильного транспорта.

В субъектах РФ продолжают функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Они оборудованы всем необходимым для пребывания, предусмотрено горячее питание, развернуты мобильные медицинские пункты, организована логистика для убытия в регионы России к избранным местам, а для иностранных граждан предусмотрена их доставка на родину. Создан запас лекарственных препаратов.

Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами России, различными общественными организациями, патриотическими движениями подготовлено более 16,5 тысячи тонн гуманитарной помощи. На Украину уже доставлена 1421 тонна гуманитарного груза, проведено 186 гуманитарных акций, в том числе в Черниговской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, а также в ДНР и ЛНР, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 34 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

От Редакции

Гуманитарная ситуация на Украине продолжает деградировать, а в отдельных городах, где при полном попустительстве официального Киева орудуют банды националистов и уголовников, она стала уже катастрофической. Российской Федерацией из Мариуполя в течение суток обеспечена безопасная эвакуация по гуманитарным коридорам 31 367 мирных граждан, в том числе 89 иностранцев. Это 71 представитель ОБСЕ, 9 граждан Греции и 9 граждан Пакистана. Из эвакуированных более 31 тысячи мирных украинских граждан, находившихся у боевиков в качестве «живого щита», 99 прпоцентов изъявили желание убыть в Россию, а также в освобожденные районы Запорожской и Херсонской областей. При этом они категорически отказались переезжать на контролируемые киевскими властями территории.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (923) за 22 марта 2022 года