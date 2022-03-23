Беспилотники для завтра

Перспективные образцы вооружений показывают, что в техническом отношении армия России находится на передовых рубежах

Пока некогда братские страны, в ущерб собственным интересам поносящие все, что напоминает о великом соседе, восхищаются турецкими «Байрактарами», российская инженерная мысль неустанно прогрессирует, а отечественный военно-промышленный комплекс не перестает радовать новинками в области вооружений, военной и специальной техники. Уникальные беспилотники-«матрешки» – событие, которое говорит о лидерстве Российской Федерации в разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов военного назначения.

Bayraktar – дешево, но не сердито

Следует отметить, что, в общем-то, неплохой по своим техническим и эксплуатационным характеристикам турецкий оперативно-тактический ударный беспилотник Bayraktar TB2, возведенный рядом европейских лимитрофов в статус сверхоружия, всего лишь крепкий середнячок мирового рейтинга БЛА. Пропагандистам «самой мощной армии Европы», имеющей на своем вооружении пару десятков «Байрактаров» и собирающейся совершить при их помощи «боевую прогулку» к Владивостоку и обратно, следует напомнить несколько фактов, формирующих реальную боевую ценность турецкого беспилотника.

Ключевой причиной его далеко не самой высокой популярности в мире является элементарная дешевизна. Именно этим объясняется интересный факт, свидетельствующий о принятии этих БЛА на вооружение всего тремя (кроме турецкой) армиями мира: Катара, Азербайджана и, естественно, Украины. Фанатически настроенных поклонников Bayraktar, видимо, не смущает отсутствие в этом списке богатых стран, вроде США и флагманов ЕС. Но логика их мышления, как известно, слабо подлежит пониманию.

Вторым обстоятельством, заставляющим померкнуть ореол турецкого ударного беспилотника, является весьма внушительный список потерь. Всего за двухлетний период (2018–2020 годы), в течение которого «Байрактары» активно участвовали в вооруженных конфликтах и локальных войнах, безвозвратно потеряно 54 БЛА, общая стоимость которых составила порядка 270 миллионов долларов.

Но вернемся к главной теме – перспективным, передовым и прорывным беспилотникам «Гром» и «Молния» от группы компаний «Кронштадт».

Частная компания российской «оборонки»

“«Гром» выпускает рой мини-беспилотников «Молния», боевой задачей которых является атака и уничтожение системы ПВО объекта, и управляет ими в автоматизированном режиме”

В адрес политического и военного руководства РФ неоднократно поступали упреки в сохранении государственной принадлежности предприятий военно-промышленного комплекса. Чтобы не зацикливаться на абсурдности подобных обвинений, достаточно вспомнить «сногсшибательные» результаты частного ВПК коллективного Запада: «золотой миноносный утюг» Zumwalt, самую дорогую в истории американского оружия «ошибку природы» – истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II или перманентно выходящие из строя авианосцы Великобритании.

Кроме того, высказывания подобных критиков сомнительны, поскольку основываются на непроверенной информации, что недопустимо в экспертном сообществе. И в качестве подтверждения этих слов и яркого примера участия российского частного бизнеса в создании перспективных образцов вооружений можно назвать «Кронштадт».

Компания принимает самое деятельное участие в процессе технической модернизации и перевооружения предприятий РФ, обеспечивая поставку высококлассного технологического оборудования ведущих европейских и мировых брендов. Ключевое направление деятельности компании, в котором она занимает лидирующие позиции, – проектирование, разработка и последующее производство высокотехнологичных беспилотных авиакомплексов, систем навигации и наземного управления.

Примером такой продукции в первую очередь следует считать реактивный беспилотный летательный аппарат «Гром», ставший одной из премьер VI международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020». Ему отведена роль ключевого конкурента сверхзвукового тяжелого БЛА С-70 «Охотник», разработанного ПАО «Компания «Сухой».

Но это не единственная особенность «Грома», обеспечившая ему повышенное внимание гостей и участников форума. Этот беспилотник способен нести управляемые тактические ракеты Х-38 (класс «воздух-поверхность») и управляемые авиационные боеприпасы КАБ-250 (КАБ-500). Это и есть одна из составляющих той самой «боевой матрешки».

Второй компонентой являются десять разнопрофильных мини-беспилотников «Молния» (ударных, разведывательных, дронов-камикадзе), доставка и управление которыми возлагается на «Гром», наделенный искусственным интеллектом и действующий в связке с экипажем многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 или многоцелевым сверхманевренным истребителем Су-35.

В реальности это должно выглядеть следующим образом. БЛА «Гром», следуя на удалении нескольких сот километров впереди основной авиационной группы, состоящей из пилотируемых самолетов, провоцирует средства ПВО противника на открытие огня и демаскировку позиций. Добившись своей цели, «Гром» выпускает рой мини-беспилотников «Молния», боевой задачей которых является атака и уничтожение системы ПВО выбранного для нападения объекта, и управляет ими в автоматизированном режиме. Далее наступает очередь основной авиационной группы, включающей, например, сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 под прикрытием Су-35 или Су-57, выполняющих одновременно роль «штабной машины». Кроме того, в нанесении дальнейшего удара могут принимать участие и БЛА «Гром», и его коллега С-70 «Охотник».

И это не единственная задача, которую в соответствии с вызовами, продиктованными современными реалиями, пришлось решать Российскому государству. В чем его только не обвиняли. Перечисление тяжких, с точки зрения коллективного Запада, грехов России заняло бы массу времени и сил. Но одно из обвинений в адрес нашей страны мы все-таки вспомним. По данным SIPRI, нагрузка на национальный бюджет РФ, вызванная военными расходами, стала одной из самых высоких на европейском континенте. Мы не станем сейчас рассуждать о том, насколько выводы Стокгольмского института исследований проблем мира обоснованны и соответствуют действительности. Даже если это и так, то сегодня наметилась тенденция снижения этой нагрузки вследствие увеличивающейся доли российского бизнеса в финансировании программ по созданию перспективных образцов вооружения и не только.

Каждому бойцу – по дрону

Компания «Кронштадт» начала разработку миниатюрных беспилотных летательных аппаратов, способных стать элементом решения боевых задач в составе экипировки солдата будущего. Об этом сообщил Павел Рожков, главный конструктор специальных проектов компании «КТ-Беспилотные Системы», являющейся дочерним предприятием ГК «Кронштадт».

«В настоящее время ведется серьезная работа по проектированию новых типов средне- и малоразмерных беспилотников, а также по созданию наземных пунктов управления и обработки данных. Кроме того, мы работаем над реализацией проекта, предусматривающего создание собственного наземного и бортового оборудования: контроллеров управления, автопилота, систем искусственного интеллекта, специализированных целевых нагрузок, которые могут быть применены как на борту БЛА, так и в пунктах управления на земле», – сказал Рожков.

По его информации, первое публичное представление образца микродрона, состоявшееся на форуме «АРМИЯ-2020», вызвало высочайший профессиональный интерес со стороны силовых ведомств и структур РФ. «Специально для этого форума нами был сконструирован и изготовлен нанобеспилотник, масса которого составила всего 180 граммов. Его назначение – решение комплекса специализированных боевых задач, в том числе и в составе экипировки солдата будущего», – отметил представитель группы компаний «Кронштадт».

По заявлению Рожкова, нано- и микро-беспилотники успешно прошли тестирование на специально для этого созданной «полосе препятствий» и подтвердили способность к видению окружающей обстановки и точному определению местоположения людей и объектов как в ручном, так и в полуавтоматическом режиме. Такой потенциал особо актуален во время проведения поисково-спасательных операций, мониторинге закрытых и сложных объектов. Кроме того, миниатюрные беспилотники могут использоваться для защиты стратегических военных, административных и инфраструктурных объектов, где нарушение охраняемого воздушного пространства недопустимо.

Виталий Виконт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (923) за 22 марта 2022 года