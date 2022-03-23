Секреты морских полигонов в цене

Достанут ли американцы остатки росских «Цирконов» со дна Баренцева моря?

Американцы, подняв из глубин Южно-Китайского моря обломки истребителя F-35С, доказали, что способны находить и поднимать на поверхность даже мелкие объекты, если сузить район поиска. Поэтому не исключено, что им удастся поднять остатки российских ракет со дна Баренцева моря и узнать по находкам секреты новейших образцов нашего оружия.

Напомним, когда 3 марта 2022 года Пентагон объявил о подъеме со дна Южно-Китайского моря многоцелевого самолета F-35C Lightning II, многие на Потомаке вздохнули с облегчением. Новейший американский боевой самолет потерпел крушение при посадке на палубу авианосца «Карл Винсон» и неожиданно оказался на дне нейтральных вод Южно-Китайского моря. При этом отметим, что практически всю эту акваторию в КНР считают своей и китайцам теоретически представилась возможность прямого поиска потерпевшего аварию самолета.

Так начались своего рода гонки при подъеме обломков, итоги которых американцы могли использовать только для возможных судебных разбирательств, а китайцам могли дать сведения о новейших авиационных и электронных технологиях напичканного самым современным оборудованием самолета. На борту потерянного F-35C находились не только приборы, но и засекреченные устройства связи и передачи данных, система боевого опознавания с шифровальными устройствами – по сути утонул летающий суперкомпьютер, и ознакомиться с новейшими технологиями для китайцев было бы весьма заманчиво.

Американцы не торопились поднимать обломки F-35. Авария произошла 24 января 2022 года, и специальное исследовательское поисково-глубоководное судно DSCV Picasso не ушло с Окинавы в море до 23 февраля 2022-го. Это был высокий риск, поскольку самолет потерпел крушение в нейтральных водах примерно в 300 километрах к западу. Китайцы также примерно знали местонахождение обломков – не секрет, что ВМС Китая постоянно отслеживают положение американских кораблей.

“Утонувший американский ЛА обнаружили всего через несколько дней разведки. Это означает, что технологии поиска и работы на больших глубинах становятся все более совершенными”

Властям в Пекине был известен потенциальный район действия американского авианосца, тем более что после аварии всегда возникает неразбериха в направлениях передвижения авианосной команды и даже в способах радиосвязи. Удар самолета о палубу привел к пожару, семи раненым (троих пришлось доставить в госпиталь в Маниле на Филиппинах) и необходимости перенаправить самолеты на борт второго авианосца, работающего в этом регионе, – USS Abraham Lincoln. Затонувший самолет оказался на глубине 3779 метров.

В итоге гонку выиграли американцы, задействовав гражданское судно, специализирующееся на подводных работах. На борт DSCV «Пикассо» поднялись специалисты ВМС США, в основном из спасательно-водолазной инспекции SUPSALV (Supervisor of Salvage and Diving), которые выполняли поисковые работы и обеспечили сохранность затонувшего самолета.

В конце концов утонувший американский ЛА обнаружили всего через несколько дней разведки, что означает – технологии поиска и работы на больших глубинах становятся все более совершенными. За последнее время это вторая успешная операция подобного рода. В декабре 2021 года были обнаружены обломки F-35B Lightning II, потерянного ВМС Великобритании в Средиземном море. При этом самолет искали, опасаясь не китайских, а российских поисковых и исследовательских судов.

В случае с Южно-Китайским морем для работ на глубине более трех тысяч метров использовался ROV (дистанционно управляемый аппарат) с тросовым подводным роботом CURV-21 (Cable-controled Undersea Recovery Vehicle). Он способен работать на глубинах до шести тысяч метров. Ему требуется мощная система спуска и подъема, поскольку он весит 2900 килограммов и имеет относительно большие размеры (2,44 метра в длину, 1,52 метра в ширину и 2,13 метра в высоту). Однако такая система не должна быть специализированной, а это означает, что CURV-21 может быть установлен практически на любое судно, оснащенное краном соответствующей грузоподъемности и с подходящей рабочей палубой.

CURV-21 может управляться во всех шести направлениях движения под водой и имеет автоматическое управление глубиной, высотой и курсом. Робот оснащен гидролокатором CTFM (с непрерывной частотной модуляцией передачи) для наблюдения за дном с дальностью 600 метров, системой обнаружения акустических транспондеров (так называемых пингеров), цифровой камерой высокого разрешения, черно-белой камерой и цветной телевизионной камерой. Изображение с датчиков по оптоволоконному кабелю передается на поверхность в режиме реального времени.

Фото: google.com

Для подводных работ используется специальный шарнирный манипулятор с многофункциональным захватом. Именно с его помощью к обломкам самолета были прикреплены специализированные тали и канаты, которые затем соединили с краном на грузовой палубе «Пикассо». Теперь аварийный F-35C доставят в Соединенные Штаты, где его исследуют в целях установления причины и последствий случившегося летного происшествия.

Отсюда возникает вопрос: смогут ли американцы достать из глубин обломки российских «Цирконов»? Обнаружение и подъем обоих F-35 доказывает, что штатовцы могут найти любой объект под водой, если приблизительно знают его местонахождение. Это касается систем вооружений не только НАТО, но и российских, и китайских. Теоретически морское право этого не запрещает, если подводная разведка не ведется в исключительно морской экономической зоне другой страны.

Американские ВМС, прекрасно зная координаты российских полигонов в открытом море, могут обыскать их глубины и извлечь то, что представляет интерес для исследования, не нарушая морских законов. Ранее это не делалось открыто, так как Вашингтоном прилагались усилия, чтобы не обострять отношения с Российской Федерацией. Однако сейчас ситуация изменилась, и то, что раньше было трудно провернуть, стало возможным, тем более что имеющиеся технологии позволяют это сделать.

На дне Баренцева моря в районе полигонов лежат обломки ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Особый интерес для зарубежных разведок, конечно, представляют обломки «Цирконов». В частности, физический и химический состав материала корпуса ракеты – фюзеляжа и аэродинамических поверхностей, термонагруженных элементов и особенно состав горючего. Также огромную ценность представляют детали ГСН не только «Цирконов», но и «Калибров» и «Оникса» – обломки полотна антенны, возможно, уцелевшие блоки бортового компьютера, особенно винчестер и многое другое. Зная реальные возможности ГСН наших ракет, в Штатах могут подготовить эффективные меры противодействия.

Американцы прекрасно знают координаты мишеней на полигоне, где искать обломки ракет, им тоже известно.

Точное картографирование морского дна они вполне могут осуществлять с помощью автономных подводных аппаратов, оснащенных гидролокаторами бокового обзора, которые могут работать автономно до 100 часов до глубины шесть тысяч метров (например, типа Hugin норвежской компании Kongsberg). Так что об обыске дна никто не узнает, а после нахождения ракеты ее извлечение является лишь вопросом правильной организации дела. Отправной точкой таких поисков может стать норвежский архипелаг Шпицберген, замыкающий с севера Баренцево море.

Необходимо, опередив американцев, самим с помощью глубоководной техники, имеющейся в распоряжении Северного и Балтийского флотов, собрать все, даже мелкие обломки ракет. Работа, конечно затратная и трудоемкая, но крайне необходимая. Иначе в будущем больших проблем не избежать.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (923) за 22 марта 2022 года