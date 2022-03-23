Необычные премьеры

На вооружение инженерных войск поступает самая современная техника

О них не снимают захватывающих сериалов, они не становятся героями военно-приключенческих романов, о службе в этих войсках не грезят мальчишки. Мы говорим об одном из видов специальных войск Российской Федерации – инженерных войсках, которые люди, далекие от армейских реалий, считают чем-то полувоенным. Однако эти представления бесконечно далеки от действительности. Сегодня инженерные войска России выполняют достаточно широкий перечень весьма непростых задач, причем непосредственно на поле боя.

Именно они производят минирование и формируют проходы в минных полях противника, обеспечивают войсковым группам, частям и подразделениям оперативное преодоление водных преград и заболоченных участков местности. И даже участвуют в штурме зданий при ведении боевых действий в условиях городской застройки. И это далеко не полный перечень функциональных возможностей инженерных войск.

И швец, и жнец

“Конструкторам удалось объединить на одной платформе трехосное колесное шасси высокой проходимости, гусеничный движитель, траншеекопатель и бульдозер”

Очевидно, что боевой потенциал любого рода и вида войск в определяющей степени зависит от уровня их технического вооружения. Начальник инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий так обосновал актуальность перманентного технического совершенствования вверенных ему соединений и частей: «На нас возложен широкий спектр задач, самыми масштабными из которых следует считать оборудование фортификационных сооружений, разминирование, подготовку, устройство и содержание переправ, инженерных заграждений и путей движения войсковых группировок. Именно такой разноплановостью решаемых задач объясняется обширность перечня стоящих на обеспечении средств инженерного вооружения. В частях и подразделениях войск, позиционируемых в качестве наиболее технически разнородных и насыщенных, их сегодня более восьми сотен. Поэтому работа по повышению технических и эксплуатационных характеристик образцов военной и специальной техники, успевших себя положительно зарекомендовать, нами проводится на постоянной и планомерной основе. Кроме того, на базе прорывных инновационных технологий создаются принципиально новые техника, оснащение и вооружение».

В контексте этого заявления логично будет обратиться к высказываниям председателя Военно-научного комитета инженерных войск РФ. В своих достаточно регулярных общениях с представителями СМИ полковник Максим Кривошеев широко анонсирует поступающие в распоряжение российских военных инженеров «премьерные» образцы техники, разработанные в том числе и с учетом боевого опыта, приобретенного в Сирии.

Как известно, без воды…

В прошлом году в интересах инженерных войск РФ и при деятельном участии специалистов военного инновационного технополиса «Эра» начата разработка установки получения воды из снега (льда) – УПВС-5. Актуальность этого проекта обусловлена активизацией освоения ВС России районов Крайнего Севера и Арктики в целом и решением задач по инженерному обеспечению арктической группировки в частности.

В регионе, климат которого характеризуется круглогодичными отрицательными температурами и мизерным уровнем осадков, проблемы с водой существуют, что называется, по умолчанию, а производительность ранее принятых на снабжение установок перестала удовлетворять перманентно растущим требованиям. УПВС-5 должна кардинально решить эту проблему. Ее функциональное назначение заключается в обеспечении подразделений и частей ВС РФ необходимым количеством опресненной питьевой и технической воды из снега или льда, а также в качественной очистке воды, полученной из поверхностных источников.

Предполагаемая производительность разрабатываемой установки будет в несколько раз превышать аналогичный показатель существующей сегодня на снабжении инженерных войск РФ, но морально и технически устаревшей установки УПВС-1,5 при существенно меньшем времени ее развертывания. В качестве платформы для размещения контейнеров с оборудованием УПВС-5 планируют использовать двухзвенный гусеничный тягач, например снегоболотоход ДТ-30 «Витязь».

Кроме электростанции, обеспечивающей функционирование плавильного элемента, в состав УПВС-5 включена эффективно действующая система очистки и минерализации полученной воды.

Ключевыми конструктивными элементами УПВС-5 являются:

металлические контейнеры (КМ 6.2.30 и КМ 2.2.30), используемые для размещения технологического оборудования;

модули энергообеспечения, плавления снега (льда) и очистки (опреснения) воды;

РДВ-5000М – резервуары хранения воды;

механический, электрифицированный и ручной инструмент для заготовки льда и снега (мото- и электропилы, ломы, лопаты);

утепленная палатка для размещения радиостанции (Р-168) и РДВ-5000М;

зимний маскировочный комплект (МКТ-2С).

Кроме уже упоминавшегося выше двухзвенного гусеничного тягача ДТ-30 «Витязь», в качестве базовой платформы рассматривается и автомобильное шасси КамАЗ-53501 с прицепом.

Катер инженерной разведки

Совсем недавно на снабжение инженерных войск поступили образцы принципиально новой для этого вида войск техники – инженерно-разведывательные катера. Это многофункциональный катер на воздушной подушке очень небольших габаритных размеров, впервые представленный широкой публике на экспозиции международного военно-технического форума «АРМИЯ-2016». По утверждению Максима Кривошеева, компактными катерами с аналогичным функционалом не обладает ни один из видов войск ВС РФ.

Уникальность диапазона боевых возможностей ИРК обеспечена широким спектром технических средств, включенных в состав его бортового оборудования. Это и определяющие рельеф дна эхолоты, и многочисленные средства ведения разведки, и эффективная комбинация бокового и курсового гидролокатора.

Инженерно-разведывательный амфибийный катер способен в режиме реального времени сформировать характеристику водной преграды на основе определения направления и скорости течения, измерения глубин, анализа рельефа дна, параметров береговой линии. Кстати, для этого уникального плавсредства неважно состояние береговой линии водоема, благодаря воздушной подушке он одинаково легко выходит на твердый, песчаный или заболоченный берег.

Разработанный коллективом АО «Центральное конструкторское бюро «Нептун» (Санкт-Петербург) и не имеющий мировых аналогов амфибийный инженерный разведывательный катер предназначен для круглосуточного ведения разведки местности и водных преград. В качестве основных эксплуатантов этой техники рассматриваются подразделения понтонно-мостовых частей и группы инженерной разведки, причем как в ходе самостоятельных действий, так и в составе разведывательных подразделений других видов и родов войск.

Что в этой разработке принципиально нового. В первую очередь это возможность успешного передвижения по суше и воде, а также осуществления разведки не только водной преграды, как таковой, но и подступов к ней, участков береговой линии, бродов и ледовых переправ.

Катер вооружен пулеметной установкой калибра 7,62 миллиметра. Транспортируется по дорогам общего пользования посредством вездеходного автомобильного шасси КамАЗ-63501 (колесная формула 8х8).

Еще одну новинку с перспективным будущим и успешным боевым прошлым представили на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021». Речь идет об апробированном в условиях боевых действий на территории Сирии комплекте средств оборудования блокпоста. Сооружение, состоящее из трех модулей (для проживания, приготовления пищи и размещения электрогенераторов), по периметру прикрывается габионами – матерчатыми полыми кубами с каркасом из стальной сетки. Внутрь габиона засыпается пескогравийная смесь, обеспечивающая защиту личного состава от поражения стрелковым вооружением и РПГ. Развертывание блокпоста занимает всего 38 часов. Именно такие блокпосты сегодня используют российские миротворцы, находящиеся в Нагорном Карабахе. И в заключение еще об одном «нашумевшем» и весьма необычном экспонате этого форума.

ПЗМ-2М

Несмотря на свою монументальность, эта машина, размещенная на платформе КамАЗ-65224, не относится к категории боевых или даже транспортных.

На статической площадке МВТФ «АРМИЯ-2021» представили опытный образец ПЗМ-2М или полковой землеройной машины. Один только ее футуристический внешний вид вызвал неподдельный интерес гостей и участников выставки. Конструкторам удалось объединить на одной платформе трехосное колесное шасси высокой проходимости, гусеничный движитель, траншеекопатель и бульдозер.

В настоящее время части ВС РФ эксплуатируют морально и технически устаревшую ПЗМ-2, разработанную в шестидесятые годы прошлого века на базе Т-150К, выпускавшегося Харьковским тракторным заводом. Этот трактор имеет целый комплекс существенных эксплуатационных недостатков. В их числе неудовлетворительные характеристики подвижности, низкая средняя и максимальная скорость. К слову, мощный дизельный силовой агрегат новинки, представленной на МВТФ «АРМИЯ-2021», в сочетании с камазовской основой позволяет ей легко разгоняться до скорости 90 километров в час (против 45 км/ч у ПЗМ-2), что помогает ей органично перемещаться в составе армейских автомобильных колонн.

Можно констатировать, что основными направлениями развития современных инженерных войск стали разработка и принятие на снабжение принципиально новых средств инженерного вооружения, технические и эксплуатационные характеристики которых максимально полно соответствуют стоящим сегодня перед Вооруженными силами в целом и военными инженерами в частности задачам.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (923) за 22 марта 2022 года