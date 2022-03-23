Рогозин назвал чушью желание OneWeb запускать спутники на ракетах компании Маска

Ракеты компании SpaceX не смогут вывести британские спутники связи OneWeb на орбиты так, как это делали российские "Союзы" в связке с разгонным блоком "Фрегат", заявил глава Роскосмоса

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Ракеты компании SpaceX не смогут вывести британские спутники связи OneWeb на орбиты так, как это делали российские "Союзы" в связке с разгонным блоком "Фрегат" НПО им. С. А. Лавочкина. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Чушь какая. "Спейс" не способен делать то, что делал наш "Фрегат". OneWeb обречен, несмотря на Ваши разгоряченные от аплодисментов ладошки. Чему Вы радуетесь? Демагогии удава с курицей, что им повезло встретиться на узкой тропинке?" - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что ему жаль OneWeb. "Но они сами виноваты", - добавил он.

Ранее Рогозин поручил отменить подготовку к запуску спутников OneWeb с космодрома Байконур, так как партнеры отказались предоставлять юридические гарантии неприменения аппаратов в военных целях и выводить правительство Великобритании из состава акционеров OneWeb. По этой же причине глава госкорпорации поручил прекратить подготовку к запускам этих спутников с космодромов Байконур, Восточный и Куру.

В понедельник британская компания OneWeb после отказа Роскосмоса от сотрудничества с ней заключила соглашение с американской компанией SpaceX ("Спейс-экс") Илона Маска на выведение своих спутников на орбиту, первый запуск запланирован на 2022 год.