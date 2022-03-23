ЕС обеспокоен планами властей Мали сотрудничать с ЧВК Вагнера

Брюссель. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Роль в Мали ЧВК Вагнера вызывает обеспокоенность в Европейском союзе, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Мы по-прежнему очень обеспокоены относительно участия компании Вагнер в Мали. Эта компания хорошо известна своими злоупотреблениями на всех театрах действий, где они орудовали", - сказал глава дипломатии ЕС на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

По его словам, речь шла о том, как поступить с миссией ЕС по подготовке малийских военнослужащих. "Разумеется, наша тренировочная миссия не может быть вовлеченной ни близко, ни далеко в деятельность, которая может поставить под вопрос репутацию Европейского союза. Мы желаем оставаться действовать в Мали, но не любой ценой", - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что до настоящего времени присутствие европейцев в Мали было "не массивным, но очень значительным" - опергруппа "Такуба", операция "Бархан", миссия ЕС по подготовке и консультированию EUTM Mali, Европейский фонд мира.

"Мы работали с малийской армией, мы ее оснастили. Но теперь мы просим точных гарантий от переходного правительства, чтобы подразделения, которые были нами обучены и экипированы, не вступали в сотрудничество с Вагнером. Мы ждем ответа от малийских властей. Если этот ответ не даст нам требуемых гарантий, у нас не будет иного выхода, как глубоко пересмотреть нашу деятельность в Мали", - объяснил глава дипломатии ЕС.

После ответа военных властей Мали станет известно, какое решение примет ЕС. Но тем временем будет продолжаться финансовая помощь для населения Мали и Сахеля в целом.

Отвечая на уточняющий вопрос, Боррель сказал, что запрос Брюсселя малийским властям касался обстоятельств, связанных с деятельностью миссии ЕС. Ответа нет до сих пор, и он просил командующего миссией "адаптировать её к контексту, к тем обстоятельствам, в которых пребывает миссия".

"Иными словами, во всём, что касается боевой подготовки малийских войск, мы в настоящий момент придерживаемся мандата, но не выходим за его рамки, и мы ожидаем, что малийские власти нам сообщат об условиях функционирования миссии", - продолжил высокий представитель ЕС.

При этом он уточнил, что миссия не будет аннулирована, так как для этого требуется единогласие государств-членов ЕС, но интенсивность ее деятельности может быть изменена, какие-то виды подготовки могут быть прекращены.