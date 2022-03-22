Сверхтяжелая ракета Starship прошла тестовую заправку в полной сборке на базе Starbase в Техасе. Об этом сообщает компания SpaceX в своем твиттере.

Starship — это многофункциональная многоразовая двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель, испытания которой SpaceX ведет с 2019 года. Предполагается, что обе ступени ракеты будут многоразовыми. Компания собирается использовать Starship для доставки людей на Луну и Марс, а также для вывода грузов на орбиту.

Весной прошлого года SpaceX опубликовала документ с описанием первого орбитального полета ракеты Starship. Согласно ему после старта и отделения ускоритель Super Heavy приводнится в Мексиканском заливе. Верхняя же ступень Starship выйдет на орбиту, совершит один неполный оборот длительностью полтора часа и приводнится в Тихом океане.

В августе мы рассказывали о том, как SpaceX показала готовый 70-метровый ускоритель Super Heavy прототипа Starship SN20. На нем были установлены жидкостные кислородно-метановые двигатели Raptor и решетчатые стабилизаторы, после чего компания произвела тестовую сборку ракеты на стартовом столе.

Ракету затем разобрали для испытания отдельных ступеней по отдельности. По их окончанию она была вновь собрана в феврале этого года для тестов в полной сборке. Точная дата запуска до сих пор неизвестна, однако успешное прохождение испытаний в полной сборке свидетельствует о приближении первого тестового полета.

Недавно мы писали, как параллельно со SpaceX NASA выкатило свою сверхтяжелую ракету SLS на стартовый стол.

Марат Хамадеев